Хаски умеют не только орать. На Филиппинах они еще и стирают за вас одежду

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На Филиппинах хаски по кличке Атом застирал одежду в тазу. Его хозяин планировал сделать это сам и после помыть пса в том же тазике. Однако Атом его опередил. Сперва услужливый хаски просто «копал» воду, но в какой-то момент ему удалось закинуть в таз хозяйскую футболку. Пес продолжил застирывать одежду под одобрительные возгласы владельца. Правда, порошок Атом так и не добавил. Впрочем, это уже мелочи.

ViralHog

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