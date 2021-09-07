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«Медуза», я с тобой
шапито

Пианист из тиктока играет на фортепиано вместе с бобрами, китами и кошками. Но главные звезды — это орущие хаски

Источник: TJournal

Австралиец Амос Долл с 2006 года ведет ютьюб-канал с уроками игры на фортепиано. Долл очень хорош — особенно в импровизации. А еще он обожает эксперименты. К примеру, на его канале можно найти гайд по написанию музыки в Minecraft при помощи специальных блоков.

Кроме того, в начале 2020 года Долл завел тикток — и это один из лучших аккаунтов на платформе. Все потому, что блогер играет на фортепиано в дуэте с животными. Он буквально создает музыку из подвываний, мяуканья, курлыканья и цоконья коготков. И звучит это великолепно!

Amosdoll Music

Дуэты с хаски

Amosdoll Music
Amosdoll Music
Amosdoll Music
Amosdoll Music
Они орут, и мы орем

Орущий олененок, посторонись! Тут хаски орут. Вернее, ОРУТ

Они орут, и мы орем

Орущий олененок, посторонись! Тут хаски орут. Вернее, ОРУТ

Дуэты с кошками

Amosdoll Music
Amosdoll Music
Amosdoll Music
Amosdoll Music

Дуэт с птицей

Amosdoll Music

Дуэт с бобром

Amosdoll Music

Дуэт с китом (да-да!)

Amosdoll Music

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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