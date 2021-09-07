Пианист из тиктока играет на фортепиано вместе с бобрами, китами и кошками. Но главные звезды — это орущие хаски
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Австралиец Амос Долл с 2006 года ведет ютьюб-канал с уроками игры на фортепиано. Долл очень хорош — особенно в импровизации. А еще он обожает эксперименты. К примеру, на его канале можно найти гайд по написанию музыки в Minecraft при помощи специальных блоков.
Кроме того, в начале 2020 года Долл завел тикток — и это один из лучших аккаунтов на платформе. Все потому, что блогер играет на фортепиано в дуэте с животными. Он буквально создает музыку из подвываний, мяуканья, курлыканья и цоконья коготков. И звучит это великолепно!