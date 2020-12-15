Орущий олененок, посторонись! Тут хаски орут. Вернее, ОРУТ

Ничего не случилось, просто хотим напомнить, что хаски обожают ОРАТЬ. По поводу и без. Вот так: А-А-А-А-А-А-А!!

🔊Внимание! В роликах ниже много ора. Обязательно включите звук, но лучше сделайте потише. Если орущие хаски вам чем-то не нравятся, взгляните на милого орущего олененка.

Итак, хаски орут вместе с детьми.

ViralSnare Rights Management

Орут, лежа на полу.

DailyPicksandFlicks

Random Gian

Или лежа в ванне (потому что не хотят гулять).

Zeus The Stubborn Husky

А уж если их моют, то орут в два раза громче.

Adorable Animals

Лежа на кровати тоже довольно удобно орать.

TacoTier

Хаски хочет выйти погулять? Значит, время орать.

who is it? UnU

Некоторые хаски орут до тех пор, пока у них не спросят: «Ну, ты закончил?». А потом наверняка начинают снова.

А хаски могут быть как-то потише?

Путем просмотра десятков видео с орущими собаками «Медузе» удалось установить, что иногда хаски все же умолкают. Когда спят.

My Mountain Husky

Ну или когда признаются в ответной любви. ❤️

gardea23