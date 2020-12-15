шапито
Орущий олененок, посторонись! Тут хаски орут. Вернее, ОРУТ
Источник: Meduza
Ничего не случилось, просто хотим напомнить, что хаски обожают ОРАТЬ. По поводу и без. Вот так: А-А-А-А-А-А-А!!
🔊Внимание! В роликах ниже много ора. Обязательно включите звук, но лучше сделайте потише. Если орущие хаски вам чем-то не нравятся, взгляните на милого орущего олененка.
Итак, хаски орут вместе с детьми.
Орут, лежа на полу.
Или лежа в ванне (потому что не хотят гулять).
А уж если их моют, то орут в два раза громче.
Лежа на кровати тоже довольно удобно орать.
Хаски хочет выйти погулять? Значит, время орать.
Некоторые хаски орут до тех пор, пока у них не спросят: «Ну, ты закончил?». А потом наверняка начинают снова.
А хаски могут быть как-то потише?
Путем просмотра десятков видео с орущими собаками «Медузе» удалось установить, что иногда хаски все же умолкают. Когда спят.
Ну или когда признаются в ответной любви. ❤️