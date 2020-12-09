Хаски 12 суток ждал своих хозяев из белорусского изолятора. А теперь не отходит от них ни на шаг

Хаски по кличке Дерек спустя 12 суток наконец дождался своих хозяев из белорусских изоляторов на Окрестина и в Барановичах. Все это время за псом ухаживали друзья, но Дерек все равно не спал и скулил по ночам. Когда же хаски наконец увидел любимых людей, то чуть не повалил их на землю. От радости пес лаял, прыгал и вставал на задние лапы, прижимая уши к голове.

«Я не знаю как [Дерек] это делает, но он всегда знает, где мы были, — рассказала хозяйка пса по имени Наталья у себя в инстаграме. — Если просто уходим из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть вкусняшки. <.> И вот уже третий день [пес] даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола».

По словам Натальи, Дерек теперь не отходит от хозяев ни на шаг, «даже если ему жарко и хочется полежать на любимой прохладной плитке».