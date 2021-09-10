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9 сентября состоялась 31-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии за исследования, которые «сперва заставляют смеяться, а затем — задуматься». Как и в прошлом году, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие провели в режиме онлайн. Вот кому достались главные награды.

Биология. Мяу-мяу-мяу — за анализ этих и других звуков, издаваемых кошками, Сюзанна Шетц из Лундского университета в Швеции получила Шнобелевскую премию по биологии. Так мы узнали, что кошки могут чирикать, наблюдая за птицами. А еще они буквально повышают «голос», когда требуют еды. Почему бы, собственно, и нет — в своем праве.

Запись церемонии Improbable Research

Экология. У вас никогда не возникало желания отыскать на асфальте прилипшую жвачку — и сравнить ее с выброшенными жвачками из других стран? Нет? А зря, за это можно было бы получить Шнобелевскую премию. Вопросом занималась целая группа испанских ученых, изучавшая бактерии, скопившиеся на жвачке. При помощи генетического анализа они обнаружили там бактерии, характерные для полости рта, и даже условно-патогенные микроорганизмы. И, как видим, пришли к успеху.

Химия. Специалисты из Греции, Германии, Австралии и Великобритании ходили в кинотеатры, чтобы разобраться — есть ли связь между химическим составом воздуха и сценами насилия и другого проявления жестокости в показываемых фильмах? Как выяснилось, кое-какая связь и правда есть. К примеру, комедийные и динамичные сцены приводили к повышению концентрации углекислого газа.

Физика. Тем временем ученые из Нидерландов, Италии, Тайваня и США занимались другим важным вопросом — почему пешеходы не сталкиваются с другими пешеходами? На основе исследования разработали модель поведения, которая позволит еще реже сталкиваться с другими людьми.

Кинетика. Со специалистами из прошлого пункта конкурировали ученые из Японии, Швейцарии и Италии. Они разбирались, почему все-таки пешеходы время от времени сталкиваются друг с другом на улице. Если коротко, ответ примерно такой: прохожие могут отвлечься (допустим, на телефон) и неправильно рассчитать чужую скорость перемещения.

Экономика. Специалисты из Франции, Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании доказали, что общий уровень ожирения чиновников может отражать уровень коррупции в стране. Однако это совсем не значит, что более полные чиновники обязательно воруют больше, чем худые.

Медицина. В следующий раз при заложенности носа попробуйте оргазм — выяснилось, что он работает так же эффективно, как и капли для носа. К такому выводу пришли ученые Германии, Турции и Великобритании. И кто мы такие, чтобы с ними спорить!

Энтомология. Избавиться от тараканов на подводных лодках не так-то просто — традиционные инсектициды до добра не доведут. К счастью, ученые из США придумали специальный аэрозоль. Достаточно эффективный и быстро выветриваемый. Жаль только против тараканьих яиц он по-прежнему бесполезен (но это только пока).

Транспорт. Браконьеры сильно ухудшают качество жизни африканских носорогов — мало того, что животных отстреливают и продают, так их еще и приходится перевозить в другие регионы из-за угрозы близкородственных связей. При этом носороги слишком большие и тяжелые, поэтому для транспортирования подключают вертолеты (животных при этом усыпляют и подвешивают вверх ногами). Ученые из Намибии, ЮАР, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Великобритании и США попытались выяснить, не вредит ли такой экстремальный способ перемещения самим носорогам? Вроде бы не вредит слишком сильно, но однозначно приводит к недостатку кислорода в крови.

Премия мира. Бороды (хотя бы в теории) могут смягчить удар в лицо, выяснили американские ученые. Однако экспериментов над живыми людьми они не проводили, только на моделях с имитацией бород и костей черепа. Впрочем, даже волосы были не настоящие, а из овечьей шерсти. Били тоже не кулаками, а специальным механизмом. Ну, по крайней мере, ученым было весело!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Максим Иванов