Можно ли сделать нож из замороженных фекалий? Чему научили мир Путин и Трамп? Как распознать нарциссов по бровям? Все лауреаты Шнобелевской премии 2020 года

17 сентября прошла 30-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), вручаемой за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься». В этот раз из-за пандемии COVID-19 церемонию провели исключительно в интернете (организаторы надеются, что это первый и последний раз). В самом начале трансляцию стилизовали так, словно она проходила в Театре Сандерса в Гарвардском университете, где вручали Шнобелевскую премию в прошлые годы.

30-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии Improbable Research

На церемонии вручили 10 премий за выдающиеся достижения в области физики, экономики, медицины, психологии и других сфер.

Медицинское образование. Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко и руководители получили Шнобелевскую премию за то, что использовали пандемию коронавируса, «чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи» . Лукашенко получил «Шнобеля» во второй раз: в 2013 году его отметили за запрет публичных аплодисментов и задержание человека с одной рукой, которого наказали за нарушение этого запрета.

Обновлено 12:30. «Медуза» попросила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать награждение Владимира Путина. Он сказал, что не знает о существовании Шнобелевской премии.

Акустика. Группу ученых из Австрии, США, Швейцарии, Швеции и Японии наградили за то, что они заставили самку китайского аллигатора реветь на высокой ноте после вдоха смеси кислорода и гелия .

Психология. Психологи Николас Рул и Миранда Джакомин удостоились награды за работу о том, как распознать по их бровям . Когда Джакомин спросили о ее бровях, она ответила, что сейчас лучше понимает их, чем раньше. И призналась, что стала замечать, как люди смотрят на ее брови, когда слышат об этом исследовании.

Премия мира. Правительства Индии и Пакистана получили премию за то, что их дипломаты по ночам тайком звонили в двери друг друга, а затем убегали , прежде чем кто-либо успевал открыть.

Экономика. Специалисты из получили премию за попытку численно оценить связь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы . Ученые выяснили, что люди чаще целуются в экономически жестких условиях. Кроме того, исследование показало, что поцелуи позволяют в пять раз легче предсказать неравенство доходов, чем объятия, ласки и секс.

Физика. Ученых из отметили за эксперимент, в котором исследовали, как меняется форма земляных червей , когда они вибрируют с высокой частотой.

Управление. Награды удостоились пять профессиональных киллеров из Гуанси в Китае , которые передавали друг другу заказ на убийство, при этом каждый из них впоследствии получил меньший процент гонорара, а заказ в итоге никто из них не выполнил. В октябре 2019 года киллеры получили до пяти лет лишения свободы.

Энтомология. Ученый из США Ричард Веттер отмечен за сбор доказательств того, что многие энтомологи, изучающие насекомых, боятся пауков , которые насекомыми не являются.

Медицина. Еще одну премию получили ученые из Бельгии и Нидерландов за то, что впервые описали новое расстройство — мизофонию, — при котором человек испытывает беспокойство из-за того, что другие люди жуют . Исследователи выяснили, что разговорная терапия позволяет излечиться от этого тревожного состояния.

Материаловедение. Специалисты из США и Великобритании отмечены за демонстрацию того, что ножи, сделанные из человеческих фекалий, плохо работают . Ученые хотели проверить историю о том, как сделал нож из замороженных фекалий, убил им собаку, превратил ее кости в сани и скрылся в ночи. Эксперимент ученых закончился провалом.

Александр Бакланов Фото в анонсе: Improbable Research / YouTube