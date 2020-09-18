Можно ли сделать нож из замороженных фекалий? Чему научили мир Путин и Трамп? Как распознать нарциссов по бровям? Все лауреаты Шнобелевской премии 2020 года
17 сентября прошла 30-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), вручаемой за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься». В этот раз из-за пандемии COVID-19 церемонию провели исключительно в интернете (организаторы надеются, что это первый и последний раз). В самом начале трансляцию стилизовали так, словно она проходила в Театре Сандерса в Гарвардском университете, где вручали Шнобелевскую премию в прошлые годы.
На церемонии вручили 10 премий за выдающиеся достижения в области физики, экономики, медицины, психологии и других сфер.
Медицинское образование. Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко и руководители еще шести стран получили Шнобелевскую премию за то, что использовали пандемию коронавируса, «чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи». Лукашенко получил «Шнобеля» во второй раз: в 2013 году его отметили за запрет публичных аплодисментов и задержание человека с одной рукой, которого наказали за нарушение этого запрета.
Обновлено 12:30. «Медуза» попросила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать награждение Владимира Путина. Он сказал, что не знает о существовании Шнобелевской премии.
Акустика. Группу ученых из Австрии, США, Швейцарии, Швеции и Японии наградили за то, что они заставили самку китайского аллигатора реветь на высокой ноте после вдоха смеси кислорода и гелия.
Психология. Психологи Николас Рул и Миранда Джакомин удостоились награды за работу о том, как распознать грандиозных нарциссов по их бровям. Когда Джакомин спросили о ее бровях, она ответила, что сейчас лучше понимает их, чем раньше. И призналась, что стала замечать, как люди смотрят на ее брови, когда слышат об этом исследовании.
Премия мира. Правительства Индии и Пакистана получили премию за то, что их дипломаты по ночам тайком звонили в двери друг друга, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал открыть.
Экономика. Специалисты из девяти стран получили премию за попытку численно оценить связь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы. Ученые выяснили, что люди чаще целуются в экономически жестких условиях. Кроме того, исследование показало, что поцелуи позволяют в пять раз легче предсказать неравенство доходов, чем объятия, ласки и секс.
Физика. Ученых из семи стран отметили за эксперимент, в котором исследовали, как меняется форма земляных червей, когда они вибрируют с высокой частотой.
Управление. Награды удостоились пять профессиональных киллеров из Гуанси в Китае, которые передавали друг другу заказ на убийство, при этом каждый из них впоследствии получил меньший процент гонорара, а заказ в итоге никто из них не выполнил. В октябре 2019 года киллеры получили до пяти лет лишения свободы.
Энтомология. Ученый из США Ричард Веттер отмечен за сбор доказательств того, что многие энтомологи, изучающие насекомых, боятся пауков, которые насекомыми не являются.
Медицина. Еще одну премию получили ученые из Бельгии и Нидерландов за то, что впервые описали новое расстройство — мизофонию, — при котором человек испытывает беспокойство из-за того, что другие люди жуют. Исследователи выяснили, что разговорная терапия позволяет излечиться от этого тревожного состояния.
Материаловедение. Специалисты из США и Великобритании отмечены за демонстрацию того, что ножи, сделанные из человеческих фекалий, плохо работают. Ученые хотели проверить историю о том, как инуит сделал нож из замороженных фекалий, убил им собаку, превратил ее кости в сани и скрылся в ночи. Эксперимент ученых закончился провалом.
Фото в анонсе: Improbable Research / YouTube