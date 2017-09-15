Жидкие коты, диета летучих мышей и растущие уши: призеры Шнобелевской премии-2017

В Гарвардском университете 14 сентября вручили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) за необычные научные открытия.

Премию по физике получил ученый из Высшей школы Лиона Марк-Антуан Фардин. Он решил изучить, в каком агрегатном состоянии — жидком или твердом — находятся кошки, которые меняют форму тела под предмет, в который они залезают — вазы, раковины, горшки. По мнению Фардина, кошки все же ближе к жидкости.

Британский исследователь Джеймс Хиткоут получил приз за исследования в области анатомии. Хиткоут выяснил, что уши человека начинают расти после 30 лет. Согласно его исследованию, за десять лет уши увеличиваются примерно на 2 миллиметра.

Премию мира вручили коллективу ученых из США, Канады, Нидерландов и Швейцарии. Они выяснили, что игра на инструменте австралийских аборигенов диджериду лечит храп.

Награду за исследование в области экономики присудили австралийцу Мэттью Роклоффу и американке Нэнси Джир, которые изучили, как контакт с живым крокодилом влияет на людей, увлеченных азартными играми. Как показал эксперимент, игроки, которым понравилось держать крокодила на руках, делали большие ставки, чем те, кто испытал от контакта с животным стресс.

Также премию вручили ученым, опубликовавшим доклад о диетах летучих мышей вида мохноногий вампир.

Шнобелевская премия вручается с 1991 года. Это пародия на престижную Нобелевскую премию. Ее название на английском языке — Ig Nobel Prize — созвучно со словом «ignoble» — «постыдный».