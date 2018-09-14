В гарвардском университетском Театре Сандерса в 28-й раз вручили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься».

Одну из самых желанных наград в академических кругах (по выражению The Guardian) получили 10 лауреатов.

Экономика. Ученые из Канады, Китая, Сингапура и США получили Шнобеля за исследование о куклах вуду . В ходе эксперимента они изучали людей, на которых накричал их босс или даже пригрозил им увольнением. Половине из них дали после выволочки втыкать иглы в куклу вуду, похожую на босса, а половине — нет. Оказалось, что первая группа острее чувствует справедливость.

Медицина. Приз получили двое урологов Марк Митчелл и Дэвид Уортингер из Мичигана, которые выяснили: если кататься на американских горках, камни из почек выйдут намного быстрее .

Репродуктивная медицина. Коллектив ученых из шести стран наградили за ночной мониторинг пульсации пениса. В течение 18 месяцев они следили за функционированием мужского полового органа у людей с диабетом или импотенцией, оборачивая пенис почтовыми марками перед сном .

Здоровое питание. Ученых из Зимбабве, Танзании и Великобритании наградили за исследование, в ходе которого они выяснили, насколько питательна каннибалистическая диета . Оказалось, что каннибалы эпохи палеолита получали значительно меньше калорий, чем приверженцы современных мясных диет.

Биология. Ученые из пяти стран выяснили, что дегустаторы вина могут достоверно определить по запаху, что в бокале вина присутствовала муха .

Литература. Награду получили специалисты из Австралии, Сальвадора и Великобритании за работу под названием «Жизнь слишком коротка для ». Они выяснили, что многие люди, которые используют сложные гаджеты, не читают руководство по эксплуатации , поэтому не знают обо всех функциях устройств.

Антропология. Группа ученых из восьми стран установила, что шимпанзе в зоопарках подражают людям так же часто, как и люди подражают шимпанзе .

Химия. Португальские исследователи получили награду за работу, в ходе которой определили, насколько хорошо человеческая слюна подходит для очистки грязных поверхностей .

Медицинское образование. Японец Акира Хориучи обнаружил, что колоноскопию (осмотр внутренней поверхности толстой кишки) можно провести самостоятельно, если сесть в правильном положении .