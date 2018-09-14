Есть ли польза от американских горок? Слюна — хорошее чистящее средство? Насколько питательна каннибалистическая диета? Все лауреаты Шнобелевской премии — 2018
Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA
В гарвардском университетском Театре Сандерса в 28-й раз вручили Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься».
Одну из самых желанных наград в академических кругах (по выражению The Guardian) получили 10 лауреатов.
Экономика. Ученые из Канады, Китая, Сингапура и США получили Шнобеля за исследование о куклах вуду. В ходе эксперимента они изучали людей, на которых накричал их босс или даже пригрозил им увольнением. Половине из них дали после выволочки втыкать иглы в куклу вуду, похожую на босса, а половине — нет. Оказалось, что первая группа острее чувствует справедливость.
Медицина. Приз получили двое урологов Марк Митчелл и Дэвид Уортингер из Мичигана, которые выяснили: если кататься на американских горках, камни из почек выйдут намного быстрее.
Репродуктивная медицина. Коллектив ученых из шести стран наградили за ночной мониторинг пульсации пениса. В течение 18 месяцев они следили за функционированием мужского полового органа у людей с диабетом или импотенцией, оборачивая пенис почтовыми марками перед сном.
Здоровое питание. Ученых из Зимбабве, Танзании и Великобритании наградили за исследование, в ходе которого они выяснили, насколько питательна каннибалистическая диета. Оказалось, что каннибалы эпохи палеолита получали значительно меньше калорий, чем приверженцы современных мясных диет.
Биология. Ученые из пяти стран выяснили, что дегустаторы вина могут достоверно определить по запаху, что в бокале вина присутствовала муха.
Литература. Награду получили специалисты из Австралии, Сальвадора и Великобритании за работу под названием «Жизнь слишком коротка для RTFM». Они выяснили, что многие люди, которые используют сложные гаджеты, не читают руководство по эксплуатации, поэтому не знают обо всех функциях устройств.
Антропология. Группа ученых из восьми стран установила, что шимпанзе в зоопарках подражают людям так же часто, как и люди подражают шимпанзе.
Химия. Португальские исследователи получили награду за работу, в ходе которой определили, насколько хорошо человеческая слюна подходит для очистки грязных поверхностей.
Медицинское образование. Японец Акира Хориучи обнаружил, что колоноскопию (осмотр внутренней поверхности толстой кишки) можно провести самостоятельно, если сесть в правильном положении.
Премия мира. Приз получили исследователи из Испании и Колумбии, которые выяснили, что примерно четверть всех водителей иногда кричит, но только 2% делают это постоянно.