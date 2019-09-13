Какую часть тела приятней всего чесать? Можно ли надрессировать студентов-хирургов? Какое яичко почтальона теплей? Все лауреаты Шнобелевской премии 2019 года

Лауреаты Шнобелевской премии 2019 года в области физики Дэвид Ху и Патриция Янг, 12 сентября 2019 года Elise Amendola / AP / Scanpix / LETA

В Театре Сандерса в Гарвардском университете прошла 29-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которую вручают за научные открытия, «заставившие людей сначала смеяться, а затем задуматься». Награду получили десять лауреатов.

В ходе церемонии, пишет The Guardian, восьмилетняя девочка следила за тем, чтобы победители не нарушали правило, по которому лауреаты могут выступать не более одной минуты. «Пожалуйста, прекратите. Мне скучно», — говорила она, когда время заканчивалось.

Медицина. Группа ученых из Италии и Нидерландов получила приз за идею о том, что пицца может помочь человеку бороться с некоторыми болезнями , если ее приготовили и съели в Италии. Ученым так и не удалось ответить на вопрос, так ли это.

Медицинское образование. Американки Карен Прайор и Тереза Маккеон удостоились награды за изучение принципа выработки условного рефлекса. Они выяснили, что устройства для дрессировки собак — — также повышают навыки студентов-хирургов .

Биология. Ученые из шести стран — Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии — доказали, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем их намагниченные живые собратья.

Анатомия. Французские ученые получили приз за исследование температуры яичек у голых и одетых почтальонов. Оказалось, что левое яичко теплей , но только в том случае, если почтальон в одежде.

Химия. Японских исследователей отметили за оценку общего объема слюны у типичного пятилетнего ребенка — в день он производит поллитра. На церемонию приехал один из авторов научной работы Сигэру Ватанабэ — вместе со своими взрослыми сыновьями, которые стали объектом исследования 35 лет назад.

Инженерия. Иранский специалист Иман Фарахбахш получил награду за изобретение машины, меняющей подгузники у детей.

Экономика. Ученые из Турции, Нидерландов и Германии выяснили, банкноты какой страны лучше других переносят опасные бактерии — это румынский лей.

Премия мира. Международная команда исследователей из четырех стран определила, какие части тела человека приятней всего чесать . Первое место заняли лодыжки, следом идут спина и предплечье.

Психология. Немец Фриц Шрак установил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку и делает человека счастливей, а затем обнаружил, что это не так .

Физика. Специалисты из шести стран (как и предсказывала «Медуза»!) получили награду за то, что объяснили, почему у вомбатов фекалии в форме кубиков . Лауреаты Дэвид Ху и Патриция Янг получили уже вторую Шнобелевскую премию — в 2015 году их наградили за «закон мочеиспускания», согласно которому все млекопитающие опорожняют мочевой пузырь примерно за 21 секунду.

Александр Бакланов