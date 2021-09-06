Кристофер Ллойд в образе Рика Санчеза поучаствовал в парочке приключений на 20 минут. Вошел и вышел!

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Канал Adult Swim продолжает публиковать короткие ролики с ожившими Риком и Морти из одноименного мультсериала. Роль безумного профессора Рика Санчеза, чей образ вдохновлен доктором Эмметом Брауном из трилогии «Назад в будущее», досталась Кристоферу Ллойду. То есть оригинальному Эммету Брауну! Морти же сыграл Джейден Мартелл, известный по дилогии «Оно».

Ролики с участием Мартелла и Ллойда предельно близки к тому, что уже показывали в мультсериале. К примеру, вот Рик съедает огурец прямо на глазах у Морти. Тот подумал, что его дед снова застрял в форме огурца.

А вот Ллойд повторяет знаменитую фразу Рика из финала пилотного эпизода.

Первое видео с участием Ллойда и Мартелла появилось в соцсетях Adult Swim еще 3 сентября. Ллойд сразу же вжился в образ (для этого ему пришлось громко рыгнуть). Неудивительно, ведь актер еще в 2018 году выражал заинтересованность в том, чтобы сыграть Рика Санчеза.

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