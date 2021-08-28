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Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа представил клубный гимн, написанный голливудским композитором Хансом Циммером.

Под эту музыку ФК «Краснодар» будет выходить на домашние матчи российских турниров. Послушайте, как величественно она звучит 💪

FC Krasnodar | ФК Краснодар

Ханс Циммер — композитор, который написал саундтреки к более чем 200 фильмам и мультфильмам. Среди них «Король Лев» (за саундтрек к которому Циммер получил «Оскар»), «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», «Пираты Карибского моря» и множество других.

Циммер пишет не только саундтреки. Он также cоздал музыку для заставки Netflix и стал автором гимна чемпионата мира по футболу в России, прошедшего в 2018 году.

О том, что Циммер напишет гимн для ФК «Краснодар», клуб сообщил в 2019 году. Сумма сделки не раскрывалась. Аранжировку гимна сделал российский музыкант, основатель инди-группы Therr Maitz Антон Беляев.

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Фото на обложке: Андрей Шрамко / Коммерсантъ