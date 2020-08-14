В начале сериалов и фильмов собственного производства Netflix звучит узнаваемое «та-дам». Вот такое.

Netflix

Компания посчитала, что коротенькое «та-дам» не подходит для кинотеатров, в которых иногда показывают фильмы со стримингового сервиса — например, «Ирландца» Мартина Скорсезе. Нужно было что-то подлиннее. Не «та-дам», а «та-дададададададада-дам».

Решили позвать Ханса Циммера — знаменитого композитора, написавшего музыку для «Интерстеллара», «Пиратов Карибского моря» и фильмов Кристофера Нолана о Бэтмене. Сервис уже сотрудничал с ним при работе над сериалом «Корона». Netflix хотелось, чтобы расширенная заставка звучала более грандиозно, чтобы она соответствовала атмосфере кинотеатра. Что-то вроде фанфар в заставке студии 20th Century.

Циммер согласился еще раз поработать с Netflix. И, как у него это обычно водится, добавил в расширенную заставку громкую оркестровую музыку, которая переходит в едва узнаваемое «та-дам». Вот такое.

Подробнее об истории создания «та-дам» можно послушать в сотом выпуске англоязычного подкаста «Twenty Thousand Hertz». Впрочем, там почему-то не рассказали, что оригинальное «та-дам» — это Кевин Спейси из «Карточного домика», вернее, его стук кулаком по столу.

Terence