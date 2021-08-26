Райан Рейнольдс разыграл жену на день рождения. Актер устроил заговор вокруг тиктока с участием Мэрайи Кэри (а супругу так и не поздравил)

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У актера Райана Рейнольдса и его супруги Блейк Лайвли есть такая традиция — подкалывать друг друга по любому поводу. К примеру, на день рождения Рейнольдса Лайвли украсила кухню сдутыми воздушными шарами и накормила мужа праздничным тортом в виде самого обычного яблочного пирога (при этом во время дегустации она даже не вынула оттуда зажженные свечи).

В свою очередь Рейнольдс не упустил возможности отплатить жене в ее 34-й день рождения. В конце августа актер попросил певицу Мэрайю Кэри записать для Лайвли праздничный тикток с песней «Fantasy», в которой звучат слова «М-м-м, детка, я так в тебя влюблена». Кэри предполагала, что это будет дуэт с именинницей, однако у Рейнольдса были свои планы. Вместо Лайвли он вставил в тикток себя.

«Мы о таком не договаривались!», в шутку возмутилась Кэри в твиттере. На что Рейнольдс ответил, что дуэт с певицей — лучшее, что когда-либо случалось 25 августа, то есть в день рождения его жены. Так Лайвли осталась без публичных поздравлений со стороны мужа. Вместо него это сделала Кэри, назвавшая Лайвли «красоткой».

Лайвли пока никак не комментировала этот розыгрыш, но ясно одно — Рейнольдсу явно стоит поостеречься. Просто так его супруга это не оставит! Впрочем, непонятно, что обиднее — несостоявшийся дуэт с Мэрайей Кэри или подборка неудачных фото Лайвли, которую актер выложил на 32-й день рождения жены. А ведь Рейнольдсу уже тогда писали, что он зашел слишком далеко.

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