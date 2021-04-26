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Бетти, годовалая дочь Райана Рейнольдса, открыла для себя одну из самых прилипчивых песен на свете — «Baby Shark», в которой рассказывается о семействе акул. Ничем хорошим это, конечно, не закончилось: теперь актер круглые сутки наслаждается нескончаемым «бейби-и-и шарк тудудуду, бейби шарк тудудуду, бейби шарк».

Pinkfong! Kids' Songs & Stories

Рейнольдс стал размышлять о том, как прекратить эти мучения — и, если верить его соцсетям, наконец придумал. Дочь нужно как следует напугать! План по разрешению бейбишаркового кризиса у Рейнольдса такой: посмотреть вместе с ребенком фильм про акул-убийц.

И не просто фильм, а тот, в котором в главной роли снялась мама Бетти — Блейк Лайвли. Речь идет о вышедшей в 2016 году «Отмели». Там, если что, есть такие сцены с участием Лайвли (спойлеры!):

Binge Society — The Greatest Movie Scenes

Вероятно, Рейнольдс блефует и все же не будет травмировать Бетти просмотром картины, в которой ее мама спасается от кровожадной (и крайне настойчивой) акулы. А может, и не блефует. В конце концов играющая по кругу «Baby Shark» любого может довести до отчаяния.