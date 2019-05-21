В вечернем телешоу Джеймса Кордена есть рубрика «Carpool Karaoke»: в ней ведущий катается на автомобиле и вместе со звездами поет песни. В новом выпуске поучаствовала Селин Дион — и да, теперь ее можно официально назвать исполнительницей «Baby Shark».

Когда очередь дошла до главного хита фильма «Титаник», «My Heart Will Go On», Корден и Дион выбрались из машины. Песню они исполнили на специальном плоту, стилизованном под корабль. Само собой, они пели в образах героев Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет из картины Джеймса Кэмерона. При этом за их выступлением наблюдали зрители.

Translations Of Famous

Полную версию «Carpool Karaoke» с Селин Дион можно посмотреть вот здесь.

Ранее Джеймс Корден и Ариана Гранде пересказывали сюжет «Титаника» с помощью песен Тимбалэнд, Леди Гаги и Эда Ширана.

The Late Late Show with James Corden