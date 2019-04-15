«Baby Shark» — и так одна из самых приставучих детских песен на свете. Теперь же ее исполнили еще и на музыкальном фестивале Coachella!

В песенке поется о малышке-акуле и ее родственниках: маме, папе, бабушке и дедушке. Услышав «Baby Shark» хотя бы раз, вы уже не сможете выкинуть мотив из головы. Вот доказательство: у простенького клипа на эту песню уже 2,6 миллиарда прослушиваний. А ведь с момента его выхода на ютьюбе не прошло и трех лет!

Pinkfong! Kids' Songs & Stories

Кто только не перепел «Baby Shark». Есть даже версия в исполнении английского ведущего Джеймса Кордена и актрисы Софи Тернер — Сансы Старк из «Игры престолов». Правда, их версия почему-то называется не «Baby Stark».

The Late Late Show with James Corden

В ноябре 2018-го популярный американский диджей Jauz обратился в твиттере к своим фанатам, которые давно просили его сделать ремикс на «Baby Shark».

Фанаты приняли вызов. И добились своего!

Пост Jauz ретвитнули более 26 тысяч раз. Спустя полгода американец все же сдержал обещание — и включил ремикс на «Baby Shark» во время своего выступления на Coachella. В его версии детская песня переходит в «Sandstorm» финского диджея Darude. При этом на сцену за спиной Jauz проецировали танцующих акул с человеческими телами.

А вот реакция зала — все двигаются под «Baby Shark»!