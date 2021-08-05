Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Ситуация: компания по обработке платежей в видеоиграх Xsolla с офисом в Перми увольняет около 150 сотрудников. Ее основатель Александр Агапитов присылает прощальное письмо вот с таким текстом: «Вы получили это письмо, потому что моя команда проанализировала ваши активности в [рабочих программах]: жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах. И пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно».

На этом Агапитов не останавливается. Даже когда письмо начинают цитировать СМИ, HR-специалисты и пользователи фейсбука и твиттера. Наоборот, основатель Xsolla продолжает настаивать, что уволили «людей, которые ничего не делали, и в принципе ничего не изменится, если их не будет». При этом Агапитов объявляет поиск «вовлеченных пиарщиков» и тут же постит лозунги с фразой «********** [усердно работайте] или ********* [убирайтесь отсюда]!».

Надпись на баннере: «********** [усердно работайте] или ********* [убирайтесь отсюда]!»

В общем, если вам прислали это шапито, значит, команда биг дата «Медузы» проанализировала ваши активности в твиттере, фейсбуке, видеоконференциях в Google Meet и собрала лучшие мемы и шутки про методы ведения бизнеса от Александра Агапитова. Как говорится, смейтесь или ********* [убирайтесь отсюда].

Начнем с очевидного: вот как должно было выглядеть то самое письмо

Как извинения разработчиков Cyberpunk 2077, они таких штук сто написали! Можно было бы поучиться.

А теперь к биг дате. Благодаря ей мы многое поняли!

Отдельным пунктом идут мемы с участием легендарного Большого Шлепы

Большому русскому коту — большая русская дата.

Агапитов без конца ругает невовлеченных и малопродуктивных сотрудников — и, разумеется, за дело…

Но как угодить биг дате и создать образ вовлеченного сотрудника? Записывайте!

Бонус!

А ведь как хорошо все звучало в объявлении на сайте с вакансиями…

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