150 работников компании Xsolla узнали об увольнении, потому что «биг дата» показала их «невовлеченность». Что произошло потом Персонал Xsolla стали переманивать, а глава компании заявил: «********** или *********!»

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4 августа стало известно, что компания по обработке платежей в видеоиграх увольняет около 150 сотрудников. В твиттере выложили письмо, которое основатель и руководитель компании, выходец из Перми Александр Агапитов отправил увольняемым сотрудникам. «Команда » проанализировала их активность в рабочих сервисах и признала «невовлеченными и малопродуктивными», говорилось в письме. Выбранный Агапитовым способ увольнения возмутил пользователей соцсетей, HR-специалистов и депутата Госдумы. Рассказываем, какой оказалась реакция на эту историю.

«********** или *********!» — заявил основатель Xsolla

Александр Агапитов после сообщений об увольнении сотрудников Xsolla устроил видеоконференцию в Google Meet и ответил на вопросы всех желающих. Он рассказал, что в Xsolla работают более 500 человек, письмо об увольнении получили 147 из них. Не все из них действительно будут уволены — около 60 человек останутся после беседы с менеджерами. Остальных уволят с компенсацией в размере четырех-шести окладов и сохранением медицинской страховки. «Но это те люди, которые ничего не делали, и в принципе ничего не изменится, если их не будет», — цитирует Агапитова Forbes.

Основной причиной увольнений, по словам Агапитова, стало то, что Xsolla перестала показывать 40-процентный рост. Чтобы компенсировать это, в компании решили расстаться с 10% самых низкооплачиваемых сотрудников. Речь речь о сотрудниках в пермском офисе Xsolla, которые зарабатывали не более двух тысяч долларов (ранее издание Properm.ru писало, что увольнения затронули и американской офис). Среди них были, например, по два бариста и хостесс, сказал Агапитов. «Кажется, что людей много, но это самые низкооплачиваемые люди, которые отсиживаются», — подчеркнул он.

Кандидаты на увольнение были отобраны после анализа программы для командной работы, которой пользуются в Xsolla, — Confluence от австралийской компании Atlassian. Это программа позволяет вести работу над проектами, хранить связанную с ними документацию, ставить задачи и отчитываться об их выполнении. «В Confluence мы делимся нашими знаниями, планами и идеями. И есть люди, которые не интересуются нашими планами и идеями, и в принципе с ними невозможно коммуницировать, так как мы все работаем удаленно и используем эти сервисы для общения, а они нет», — рассказал Агапитов.

Решение сообщить об увольнении письмом он объяснил тем, что формулировать мысли письменно продуктивнее. Кроме того, за время пандемии все устали от видеозвонков, добавил предприниматель.

После конференции в Google Meet он написал в фейсбуке, что ищет «вовлеченного пиарщика в России», а затем опубликовал пост: «********** [усердно работайте] или ********* [убирайтесь отсюда]!».

HR-специалисты рассказали, как поведение Агапитова может навредить его компании

Forbes опросил несколько HR-специалистов о том, какие последствия могут иметь действия Агапитова для репутации его компании. Практически все они предположили, что Xsolla теперь станет сложнее нанимать людей.

Увольнять сотрудников лишь на основании алгоритмов «супернеэтично», считает соосновательница рекрутингового агентства Unicorn Search Дарья Баркова. Кроме того, неясно, насколько объективно был оценен вклад уволенных. «Сам посыл — это „трэш“, сам формат — это ужасно. Это как расстаться с любимой женой, написать на зеркале два слова: „Пока, дорогая“. Люди же вкладывали в эту компанию, верили в нее. Это просто хамство со стороны компании», — заявила она, добавив, что случившееся подпортит HR-бренд Xsolla.

Письмо подрывает доверие внутри компании и снижает ее привлекательность вовне, согласна глава рекрутингового агентства DigitalHR Катерина Гаврилова. Она отметила, что оставшимся в Xsolla фактически дали положительную рекомендацию, поэтому HR-специалисты теперь будут обращаться к ним активнее. Это лучший момент для переговоров с новым работодателем, считает Гаврилова. Оставаясь в Xsolla, сотрудники подтвердят, что им близка существующая в компании корпоративная культура, считает она.

Основатель сервиса подбора IT-специалистов «Подбор» Кирилл Николаев считает, что «биг дата» могла быть не единственной причиной для увольнения — руководство могло оценить и более объективные факторы, предполагает он. «Никто не знает реальной картины, но из сотрудников сразу сделали жертв, а из СЕО — сумасшедшего деспота», — отметил Николаев. При этом декларируемую причину увольнения он считает странной: «Зачем было прикрываться алгоритмами, когда сделать то же самое можно было гораздо тише и проще?»

Основательница сервиса рассылки вакансий Facancy Алена Владимирская рекомендовала всем сотрудникам Xsolla, попавшим под увольнение, подавать в суд («Получите прилично денег») и искать новую работу через два-три месяца («Огульный ярлык „бездельник“ за это время забудется»).

Другие компании стали звать на работу людей, уволенных из Xsolla

«Я сам готов поговорить с каждым, кого „биг дата пометила как невовлеченных“, и с теми, кто не попал в этот раз, но и не хочет увидеть себя в будущем списке. Я попробую найти максимум возможностей у нас в компании. Если не получится, мы бесплатно поможем с поиском работы на рынке, как минимум советами и рекомендациями в другие компании и рекрутмент-агентства», — написал в фейсбуке глава рекрутингового отдела My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) Алексей Лобов.

Созданная в Перми компания Promobot, которая создает роботов (ее человекоподобные андроиды есть, например, в московском МФЦ) записала видеообращение к уволенным из Xsolla. «Мы никого не осуждаем, но как пермская компания не можем остаться в стороне. Поэтому мы приглашаем вас на встречу», — заявил на видео один из роботов Promobot.

Promobot Russia

Альфа-банк разместил в соцсетях пост с цитатой из письма Агапитова и подписью «Так не работает!» «Биг-дата — супер, но и ей надо уметь пользоваться», — сказано в посте. Банк пригласил на работу тех, кого раздражает, если их оценивают «по скорости клацанья по клавиатуре, а не по результатам» — и предложил писать на электронную почту xsolla@alfabank.ru.

Уволенных из Xsolla также пригласили на собеседование в Райффайзенбанк. «Наша работа строится на доверии, а не на контроле, и каждый сотрудник может сам выбирать, как ему достигать поставленных целей», — цитирует The Bell руководителя отдела по подбору персонала в банке Ольгу Полковникову.

Законность увольнений в Xsolla проверит Роструд и органы прокуратуры

Увольнениями в Xsolla заинтересовался в том числе депутат Госдумы от Пермского края и Удмуртии, член «Единой России» Игорь Сапко. Он назвал формулировки в письме Агапитова странными и заявил, что направил запросы в Роструд и Федеральную налоговую службу (ФНС), «чтобы разобраться более детально в сложившейся ситуации».

Судя по фото, которое выложил депутат, он попросил Роструд проверить, как Xsolla соблюдает законодательство о труде, а ФНС — насколько аккуратно компания выплачивала страховые взносы за работников.

Пермскому изданию «Новый компаньон» в Роструде сообщили, что Xsolla проверит и инспекция труда по Пермскому краю, и органы прокуратуры.

В Роструде добавили, что уже предупредили Xsolla «о недопустимости нарушения обязательных требований» при сокращении сотрудников.

Трудовым законодательством установлен исчерпывающий перечень оснований для расторжения трудового договора с работником. Такие основания для увольнения как «невовлеченность», «низкий уровень активности» действующим законодательством не предусмотрены.

Предыстория

Глава созданной в Перми IT-компании Xsolla уволил 150 человек после анализа их онлайн-активности И пообещал помочь им устроиться на новое место, где они будут «получать больше, а работать меньше»

Предыстория

Глава созданной в Перми IT-компании Xsolla уволил 150 человек после анализа их онлайн-активности И пообещал помочь им устроиться на новое место, где они будут «получать больше, а работать меньше»

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