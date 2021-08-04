Глава созданной в Перми IT-компании Xsolla уволил 150 человек после анализа их онлайн-активности И пообещал помочь им устроиться на новое место, где они будут «получать больше, а работать меньше»

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Основатель и руководитель пермской компании Xsolla Александр Агапитов уволил около 150 сотрудников после анализа их эффективности в рабочих сервисах и мессенджерах. Об этом Forbes рассказал источник, близкий к компании. Ранее скриншот, подтверждающий эту информацию, был опубликован в твиттере.

Это скриншот сообщения, которое, как следует из текста, Агапитов направил сотрудникам, которых решил уволить. «Команда биг дата» проанализировала их активность и сделала вывод, что они «не всегда присутствовали на рабочем месте, когда работали удаленно», поэтому их отметили как «невовлеченных и малопродуктивных», сказано в сообщении. Судя по тексту, к сообщению был приложен список «отчисленных» сотрудников, но их фамилий на скриншоте нет.

Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, [Xsolla] не для вас. Так что все, что ни делается, все к лучшему. Надя и ее команда заботы организовали партнерство с семью ведущими HR-агентствами, и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше, а работать меньше.

Вскоре после публикации первого скриншота в твиттере выложили второй. Судя по тексту, это скриншот сообщения, которое Агапитов написал, получив отзывы на письмо об увольнениях. В сообщении говорится, что многих «могло расстроить» его «прямое письмо», но личный разговор с сотрудниками, которых решили уволить, не поменял бы сути.

В Xsolla подтвердили пермскому изданию 59.ru, что в рамках реструктуризации планируют «расстаться» примерно со 150 сотрудниками в пермском и заграничных офисах компании. По данным Properm.ru, речь, в частности, идет об офисе в США; со многими его сотрудниками уже расторгли контракты.

Кроме того, пишет Properm.ru, в Xsolla ведется расследование по факту «слива» письма Агапитова, поскольку сотрудники подписывали соглашение о неразглашении информации.

Xsolla также предоставила журналистам официальный комментарий Агапитова, в котором основатель компании пояснил свою позицию по поводу массовых увольнений.

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации. Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд, это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании.

Агапитов добавил, что ему «очень больно» расставаться с каждым из сотрудников, и они получат от компании «максимальный уровень поддержки: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств».

Александр Агапитов

Xsolla — компания, которая занимается обработкой платежей в видеоиграх. Она была создана в 2005 году в Перми выпускником мехмата Пермского государственного университета Александром Агапитовым. С 2010 года главный офис Xsolla находится в Лос-Анджелесе. Также у компании есть представительства в Перми и Сеуле.

В 2020 году выручка Xsolla составила 67 миллионов долларов, увеличившись за год на 75%. В 2021 году инвестиционный банк Goldman Sachs включил Xsolla в число 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими корнями. При публичном размещении, по прогнозу инвестбанкиров, оценка Xsolla составила бы около трех миллиардов долларов.

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