«Поджигай, я жажду» Киевский дуэт «Раёк» с огненным клипом «Ранний рай» в марафоне «Агенты лета»

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С июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Новый участник марафона — дуэт «Раёк» Оксаны Несененко и Павла Слободянюка из Киева. Музыканты привлекли внимание прессы (и нас в том числе!) смешным треком про Александра Долгополова и боевым дебютным альбомом «Море огня». На днях у них вышел еще один запоминающийся сингл «Никогда раньше».

А в марафоне «Агенты лета» «Раёк» представляет клип на наш любимый трек «Ранний рай». В ролике, который сняли Андраник Берберян и Екатерина Лемешинская, Оксана и Паша предстают в роли маньяков-пожарников, поджигающих пространство и разжигающих чувства. Влюбленную пару в клипе сыграли актеры Кирилл Николаев и Дарья Творонович.

«Раёк»

«Ранний рай» — это история о юности, сожженных мостах, потере наивности и приобретении новых желаний. Песня о потере рая — без всякого сожаления о потере. Когда люди влюбляются — выделяется огромное количество энергии, порой разрушительной. Не понимая, как этим управлять, влюбленные зачастую мгновенно выгорают, оставляя после себя две горки пепла. Конечно, из пепла потом родятся обновленные люди с опытом, но травма никуда не денется.

Видео фиксирует двух влюбленных, оказавшихся в заброшенной промзоне для очередной проверки собственной страсти. К сожалению, у них не получилось остаться вдвоем: безразличные маньяки в желто-красной форме пожарных сначала тихо наблюдают за парой, а потом поджигают все вокруг, не оставляя жертвам никакого выхода. Здесь и метафора раннего «выгорания» чувств, и отсылка к утопическому будущему, где пожарные не тушат, а наоборот, поджигают, и аллюзии на серийных убийц, охотящихся за молодыми парами.

2021-й начался с репрессий против независимых СМИ: всякий авторитарный режим в конце концов подавляет любое проявление независимости. В такие моменты нужно не опускать руки, а солидаризироваться и оказывать посильную и регулярную помощь свободной журналистике. «Медуза» — один из немногих ресурсов, объективно освещающий события и явления, поэтому как только начались все эти истории с «иноагентами», мы стали ежемесячно донатить определенную сумму. А уж когда появилась возможность самим стать агентами перемен и лета, мы не думали ни секунды. Тиски сжимаются, и все-таки добро победит.

rayok

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