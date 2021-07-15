«Ты хотел полететь, но ты падаешь вниз. Скорее проснись!» Выступление группы Artemiev в англиканской церкви. Марафон «Агенты лета»

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Полтора месяца на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

К марафону присоединяется музыкант и актер Павел Артемьев с группой Artemiev. Специально для «Агентов лета» он поделился концертной записью 2018 года, на которой вместе с группой исполнил песню «Ты падаешь вверх» с альбома «Сизигия» — о нем мы немного рассказывали. Пылкая романтичная рок-музыка группы тогда «схватила за душу» и нашего автора музыкальных обзоров!

Выступление прошло в Москве, в Англиканской церкви Святого Андрея — и это невероятно красиво и вдохновляюще. Никаких теперь «падать вниз» — сделаем все ровно наоборот, как и герой этой песни! Спасибо!

Павел Артемьев — в поддержку «Медузы» Meduza

Павел Артемьев

музыкант

В ноябре 2018 года у группы Artemiev состоялся концерт в московском англиканском соборе. Это был особенный и удивительный вечер. В ближайшее время мы выпустим несколько видео с песнями с того концерта. Песня «Ты падаешь вверх», как и несколько других композиций, была исполнена публично в первый раз именно тогда.

Я с радостью принимаю участие в марафоне «Агенты лета» на «Медузе», так как считаю, что это просто необходимо — поддержать одно из немногих независимых медиа в России, которое лично я читаю каждый день. Спасибо!

ARTEMIEV — Ты падаешь вверх LIVE artemievmusic

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Фото: Стас Чайка