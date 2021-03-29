Ютьюб-шоу «Вписка» сняло выпуск про «Фабрику звезд», первый сезон которой начался в октябре 2002 года. Герои выпуска — звезды той, самой первой «Фабрики», а также ведущая шоу Яна Чурикова и продюсер Игорь Матвиенко.

Если вы боитесь спойлеров, просто включайте видео и смотрите его сами. А если не боитесь, то под плеером мы перескажем несколько небольших фрагментов из фильма.

ВПИСКА

Павел Артемьев нашел оригинальную версию песни «Я теряю корни»

Музыкант нашел для «Вписки» мини-диск с демо-версиями своих песен. Среди них была и песня про корни (она, кстати, про Христа). Но незадача: Артемьев назначил встречу с ведущими шоу во дворе многоэтажки, поэтому страшно переживал, что прохожие будут недовольны песней, звучащей из портативной колонки. Но во время съемок, кажется, никто не пострадал!

Михаил Гребенщиков рассказал о происхождении песни «Батоны (булки)»

Помните один из главных хитов Гребенщикова? «Твои батоны, они же булки, не кинь подруга меня с прогулкой»… Оказывается, его попросили придумать трек для рекламного ролика шоколадного батончика. Гребенщиков взял «Сникерс» и «Марс», изучил их состав — и получилась песня!

Какой арахис

В губах орешек

Все так серьезно

Без насмешек

Сироп глюкозы

Хочу глотнуть

Хочу я съесть

И утонуть

В клипе на эту песню, утверждает Гребенщиков, использовался : на мгновение мелькали кадры, в которых на груди у артиста нарисован тот самый «Сникерс».

Игорю Матвиенко нравится Моргенштерн!

Цитата продюсера:

Очень круто стебет, эпатирует, мне это нравится. Вызывает эмоцию.

Матвиенко сказал, что взял бы Моргенштерна на «Фабрику звезд» «даже не думая» — и что рэпер даже круче Михаила Гребенщикова.

А вот сам Гребенщиков, напротив, — счастлив, что вырос «в еще чистом шоу-бизнесе», ведь сейчас музыканты любят вставлять пирсинг в нос и красить волосы в желтый.