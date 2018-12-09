Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: новое высказывание на злобу дня от Бориса Гребенщикова, очередной рэп про тернистый путь от Оксимирона, самый дикий клип года на песню XXXTentacion и Канье Уэста, возвращение групп «Труд» и Broken Bells, футуристическое фламенко от певицы Розалии — и новая надежда российской рок-музыки под названием «Позоры». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Типовая песня позднего БГ: номер четыре, плясовая. На сей раз — со злободневной лирикой: тут тебе и ретвиты, и Харви Вайнштейн, и вообще размышления про наступающий феминизм и про Россию (очевидно, что бой-баба — это в том числе и она). В клипе появляется медуза (или даже «Медуза») — попробуйте найти ее сами.
Лора Перголицци продолжает сочинять образцовую для 2010-х белую поп-музыку — целиком замешанную на музыке черной, окруженную большим количеством воздуха, страстную и в то же время совершенно безобидную. Ничего плохого в этом, конечно, нет — и моменты настоящей красоты в песнях LP случаются: здесь, например, такой есть в самом конце.
Слушать новый альбом LP «Heart to Mouth» целиком: Apple Music, Google Play
XXXTentacion умер, но и у него вышел новый альбом (или мини-альбом — это уж кто как называет 10 песен общей продолжительностью 20 минут). Самое неожиданное на нем — вот эта неистовая композиция, где Канье Уэста больше, чем номинального автора: покойный Джасей Онфрой начинает истошно кричать ближе к концу, а до того Канье излагает очередное длинное порнографическое построение под назойливый гитарный бит. И сама песня дикая, а уж изуверский клип, нарисованный аниматором из студии Adult Swim, превращает ее во что-то совсем уж непристойное; детям этот мультфильм лучше не показывать. Клип в итоге удалили с сервиса Vimeo — но есть и другие способы его посмотреть.
Слушать новый альбом XXXTentacion «Skins» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Человек, называющий себя Porchy, — возможно, музыкант с самой удивительной на свете карьерой: англоязычный португалец, который популярен в России благодаря тому, что делает биты для Оксимирона. Его новый трек, где появляется и сам Мирон Федоров, и другая звезда лейбла Booking Machine Маркул, лишний раз подчеркивает этот парадокс. Песня — типовое сочинение о тернистом пути, которое звучит тем более сомнительно, что все ее авторы и исполнители давно собирают стадионы; у Оксимирона это, кажется, примерно десятый куплет с идентичным смыслом.
Даже странно, что Розалиа Тобелла появляется на «Медузе» впервые: ее недавняя пластинка «El mal querer» точно будет в большинстве списков лучших альбомов года. Уроженка Каталонии Розалла перепридумывает музыку фламенко для XXI века, тонко совмещая ее с модернистским Rʼn'B: получается и интересно, и красиво. Клип тоже замечательный.
Неожиданный камбэк одной из самых влиятельных молодых российских рок-групп начала 2010-х. Последние записи «Труда» выходили три года назад — и настрой на них был одновременно антивоенный и угрюмый. «Первый луч» — в каком-то смысле возвращение к собственным корням: аскетичная неоромантика (почти не осталось даже гитар), по-хорошему напоминающая любительские советские группы 1980-х. И потанцевать тоже можно.
И еще одно возвращение: дуэт продюсера Danger Mouse, который лучше всех в мире умеет наводить ретро-лоск, и фронтмена инди-рок-группы The Shins Джеймса Мерсера. Вклад и того, и другого здесь хорошо чувствуется — с одной стороны, ностальгическая поволока откуда-то из 1950-х; с другой — певучая прогулочная мелодия.
Новый альбом группы Павла Артемьева называется красивым греческим словом «Сизигия» — видимо, имеется в виду связь мужского и женского начал, но мы, конечно, верим, что автор держал в уме и безмышечные соединения позвонков у морских лилий. Так или иначе — это красивая и пылкая рок-музыка, обогащенная духовыми и струнными, которая должна бы звучать по радио, но вряд ли будет; еще интересно, что в некоторых песнях отчетливо чувствуется влияние группы «СБПЧ». Эта песня, пожалуй, хватает за душу быстрее других.
Слушать новый альбом Artemiev «Сизигия» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК
Термин «чиллвейв» уже, кажется, подзабыли, а Чез Бандик из группы Toro Y Moi продолжает сочинять такую музыку — и вполне успешно. Вкрадчивый грув, мяукающий вокал, мягкие синтезаторы и общее ощущение выходного дня: песня совершенно необязательная, но приятная во всех отношениях.
Когда-нибудь такое должно было случиться. Лютый феминистический хардкор в исполнении томской группы «Позоры» (причем, что важно, исполненный без гитары: от этого совсем особенный грув) — совершенно точно лучшее, что происходило с рок-музыкой на русском языке за последнее время.
Внимание! В этой песне есть мат. Если он для вас неприемлем, лучше послушайте все остальные песни в этом материале.
Слушать мини-альбом «Позоров» «Девичье горе» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», ВК