XXXTentacion и Канье Уэст «One Minute»

XXXTentacion умер, но и у него вышел новый альбом (или мини-альбом — это уж кто как называет 10 песен общей продолжительностью 20 минут). Самое неожиданное на нем — вот эта неистовая композиция, где Канье Уэста больше, чем номинального автора: покойный Джасей Онфрой начинает истошно кричать ближе к концу, а до того Канье излагает очередное длинное порнографическое построение под назойливый гитарный бит. И сама песня дикая, а уж изуверский клип, нарисованный аниматором из студии Adult Swim, превращает ее во что-то совсем уж непристойное; детям этот мультфильм лучше не показывать. Клип в итоге удалили с сервиса Vimeo — но есть и другие способы его посмотреть.