Администрация колонии, где сидит Алексей Навальный, запретила передавать ему… ребусы! И отказалась объяснить причину 🤷‍♂️

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За время, что Алексей Навальный находится в колонии № 2 в Покрове (ИК-2), до нас успели дойти новости о том, что администрация колонии не дает Навальному читать Коран и цензурирует газеты, которые передают оппозиционеру. В июне ситуация улучшилась: из газет перестали вырезать неугодные статьи, а Навальный получил Библию и Коран — и даже отозвал иски к администрации ИК-2.

Правда, теперь Навальному запретили получать… ребусы! Об этом «Открытым медиа» рассказал сам составитель ребусов Роман Пшеницын. Он распечатал задачи на листах формата А4 и позвонил в колонию, чтобы уточнить, можно ли прислать письмо в таком большом конверте.

Ответившая сотрудница колонии, по словам Пшеницына, «сразу не смогла ответить и спросила кого-то. Потом сказала, что нельзя присылать ребусы — даже с ответами и расписанными решениями». «Открытые медиа» также связались с ИК-2. Изданию подтвердили, что заключенным нельзя присылать «ребусы и занимательные задачки» — но не смогли объяснить, почему. «Они сами здесь их покупают», — уточнила сотрудница отдела специального учета колонии.

Роман Пшеницын подчеркивает, что в его ребусах не было никакого политического подтекста: «Я хотел просто скрасить его досуг ребусами про кино, книги, устаревшие слова». Вот некоторые из запрещенных ребусов, которые Пшеницын прислал в редакцию «Медузы»:

1. Захар (так зовут сына Алексея Навального) 2. Никто 3. Дудь 4. Жмурки (это ребус из серии о фильмах Алексея Балабанова) 5. Понял

Так, ну все понятно, шифровки от кураторов! 👮🏻‍♂️

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