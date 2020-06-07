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Умеете отгадывать ребусы? А те, которым 150 лет? Тест на сообразительность для людей XXI века

Сто лет назад одной из самых популярных интеллектуальных игр считалось решение ребусов. Выходили целые альманахи, и за этим занятием проводили часы. В музее-заповеднике «Царицыно» хранится книга ребусов 1858 года под названием «Иллюстрированный Сфинкс, или Собрание разнообразных русских загадок, в картинах, исполненных на дереве». В ней напечатаны 158 загадок разной сложности, где самым диким образом зашифрованы поговорки, пословицы, афоризмы, идиомы и прочее. В конце, конечно, есть «ключи», которые объясняют, что все это значит и как это все понимать. Мы выбрали несколько ребусов столетней выдержки. Посмотрим, как с этим справится человек XXI века.

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