Светофор в Японии упал на 27 лет раньше положенного. Полиция быстро установила подозреваемых: у них лапки, хвостики и мокрые носы

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В феврале в японском городе Судзука в префектуре Миэ рухнул шестиметровый столб со светофором. К счастью, никто не пострадал, пишет издание SoraNews24.

Сюжет об упавшем столбе на японском телевидении TBS NEWS

Казалось бы, ну и ладно, проехали. Но дело в том, что светофор установили в 1997 году, и по плану он должен был прослужить 50 лет — однако не «дожил» даже до середины срока эксплуатации. По характеру повреждений полиция поняла: работал не вандал. Но что же тогда произошло? 🕵️‍♀️👮🏻‍♂️🤔

Полицейские заметили на месте происшествия большое количество местных жителей, которые гуляли с собаками. Тут-то в деле и появились пушистые подозреваемые. А еще выяснилось, что на противоположной стороне улицы стоял точно такой же столб — и он был в полном порядке.

К делу подключились ученые из полицейской лаборатории префектуры Миэ. Они проверили оба столба на наличие мочевины — и выяснили, что на упавшем столбе ее было в восемь раз больше. А на земле вокруг него — и вовсе в 42 (!) раза больше, чем на земле у столба, который остался стоять.

Вывод ученых: мочевина в собачьей моче, вероятно, ускорила коррозию металла в основании столба, и он этого не выдержал. Местные собаки никак не прокомментировали инцидент. А вот люди в соцсетях — еще как:

«Значит ли это, что хозяева собак теперь должны носить с собой собственные столбы?»

«Или, может, нам нужно разработать специальную краску для покрытия, устойчивую к мочевине?»

«Собаки действительно не знают хороших манер [от любителя кошек]».

Что ж, хорошие мальчики (и девочки) иногда бывают не такими уж хорошими! Но мы все равно их обожаем. ❤️

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