В Италии родился щенок с зеленой шерстью. Его назвали Фисташкой (и правильно сделали!)

Cristian Mallocci / Reuters / Scanpix / LETA

Собака фермера из Сардинии Кристиана Маллоччи 9 октября родила пятерых щенков — и один из них оказался зеленым! Малыша назвали Фисташкой.

Reuters

Щенки с зеленым мехом — крайне редкое явление. Скорее всего, шерсть приобрела такой цвет из-за контакта с зеленым пигментом желчи в материнской утробе. Однако шерстка Фисташки уже начала менять цвет — с каждым днем она становится все менее зеленой.

У фермера Кристиана Маллоччи уже живет восемь собак, поэтому новорожденных щенков он решил раздать. Но Фисташку Маллоччи все же оставит — когда малыш подрастет, он вместе с мамой будет присматривать за овцами.

Бонус

И все же итальянский — невероятно красивый язык! Вот Фисташка на самом деле Pistachio. А маму щенка зовут Spelacchia, что значит «шелудивая», но на итальянском звучит как музыка, а не как оскорбление.