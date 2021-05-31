В США собака научилась останавливать эпилептические припадки другого пса. Глаза на мокром месте через 3, 2, 1…

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В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси стала сиделкой для своего лучшего друга Лейкера — золотистого ретривера, у которого возникли проблемы со здоровьем.

У Лейкера случаются припадки. В шесть месяцев ему диагностировали эпилепсию и выписали лекарства. Лекарства помогают контролировать приступы, но иногда пес все равно начинает бегать и плакать от непонимания того, что с ним происходит (это называется психомоторный эпилептический припадок).

Хорошо, что у Лейкера помимо любящих и заботливых хозяев есть не менее любящая и заботливая подруга Рокси. Пес постоянно находится под ее наблюдением. И, если у ретривера случается припадок, Рокси подбегает к нему, напрыгивает и придавливает к полу. Приступ сразу же заканчивается.

ViralHog

Хозяевам удалось заснять это на видео. После окончания приступа Лейкер из благодарности лезет с поцелуями к Рокси (а уж как он при этом виляет хвостом!).

По словам владельцев, Рокси никто не учил останавливать припадки. Она умна и действует, основываясь на интуиции (и любви к своим близким).

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