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шапито

Расчетливая собака воспользовалась красным светом, чтобы ее погладил курьер на мопеде. Весело было всем

Источник: Meduza

В Сан-Паулу добродушная собака подбежала к доставщику еды на мопеде — тот стоял на перекрестке и ждал светофора. Пес выбежал на дорогу и предложил скрасить ожидание минутой ласки, услужливо предоставив свою голову для почесываний. В итоге выиграли все: собака — поглажена, ожидание — скрашено, настроение — хорошее.

ViralHog
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