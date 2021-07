Котик оседлал робот-пылесос и сделал врум-врум под «Эрон-дон-дон». Завидуем!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Кот-шотландец по имени Скай исполнил мечту всех, кто в нулевые играл в серию игр Need for Speed: Underground — прокатился на крутой тачке под трек «Get Low», который исполняют Lil Jon и The East Side Boyz. В России, впрочем, композиция более известна под названием «Эрон-дон-дон».

Возможно, видео ниже загрузится не сразу. Но подождать стоит, поверьте!

Да еще и развалился так вальяжно, только посмотрите!

Другие причины позавидовать коту Скаю:

модные очки;

олимпийка Adidas;

«блатные» номера;

750 тысяч подписчиков в тиктоке.

Готовы подписать петицию, чтобы увидеть его в десятом «Форсаже».

