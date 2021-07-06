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Стань агентом лета!

шапито

Котик оседлал робот-пылесос и сделал врум-врум под «Эрон-дон-дон». Завидуем!

Источник: Meduza

Кот-шотландец по имени Скай исполнил мечту всех, кто в нулевые играл в серию игр Need for Speed: Underground — прокатился на крутой тачке под трек «Get Low», который исполняют Lil Jon и The East Side Boyz. В России, впрочем, композиция более известна под названием «Эрон-дон-дон».

Возможно, видео ниже загрузится не сразу. Но подождать стоит, поверьте!

Да еще и развалился так вальяжно, только посмотрите!

Другие причины позавидовать коту Скаю:

  • модные очки;
  • олимпийка Adidas;
  • «блатные» номера;
  • 750 тысяч подписчиков в тиктоке.

Готовы подписать петицию, чтобы увидеть его в десятом «Форсаже».

Да, шапито про котов — запрещенный прием. Вот вам еще:

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