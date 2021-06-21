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Стань агентом лета!

шапито

Большому американскому коту купили гамак в машину. Он едет, спит и вызывает зависть

Источник: Meduza

Помните пассажира поезда Москва—Анапа, выкупившего для своих любимых кошек целое купе? Животные тогда еще с комфортом улеглись на верхних полках, чтобы удобнее было смотреть в окно.

Так вот, найден еще более комфортный способ перевозки питомцев. Для этого нужно просто купить гамак в машину!

ViralHog

Видео с котом, уснувшим в личном гамаке во время поездки по Аризоне, записано еще два года назад. Но, честно говоря, это совершенно не мешает завидовать его умиротворенности и уровню комфорта (особенно в такую жару).

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