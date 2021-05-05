шапито
Бенгальский кот так и не набрался храбрости заговорить. Хотя его внимательно слушали
Источник: Meduza
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Бенгальский кот по кличке Бен попытался подать голос, но вышло только надуть щечки и пофырчать. Бен не раскрыл, что именно хотел сообщить. Увы, это так и осталось тайной! Впрочем, причин посмотреть видео с участием неразговорчивого Бена все равно достаточно:
- у него идеально круглая морда
- ошарашенный взгляд
- и вообще, Бен похож на маленькую стеснительную рысь!