Перейти к материалам

Cпасти «Медузу»

шапито

Бенгальский кот так и не набрался храбрости заговорить. Хотя его внимательно слушали 

Источник: Meduza

Бенгальский кот по кличке Бен попытался подать голос, но вышло только надуть щечки и пофырчать. Бен не раскрыл, что именно хотел сообщить. Увы, это так и осталось тайной! Впрочем, причин посмотреть видео с участием неразговорчивого Бена все равно достаточно:

  • у него идеально круглая морда
  • ошарашенный взгляд
  • и вообще, Бен похож на маленькую стеснительную рысь!
ViralHog

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу»

Дать денег
Реклама