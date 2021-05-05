Бенгальский кот так и не набрался храбрости заговорить. Хотя его внимательно слушали 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Бенгальский кот по кличке Бен попытался подать голос, но вышло только надуть щечки и пофырчать. Бен не раскрыл, что именно хотел сообщить. Увы, это так и осталось тайной! Впрочем, причин посмотреть видео с участием неразговорчивого Бена все равно достаточно:

у него идеально круглая морда

ошарашенный взгляд

и вообще, Бен похож на маленькую стеснительную рысь!

ViralHog

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег