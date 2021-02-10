Жительница США Кэти Дуда и ее дети долго тосковали по умершему коту Лаки. В какой-то момент она не выдержала и забрала из приюта двух котят — Ривера и его младшего брата Реми — в надежде, что это поможет пережить утрату.

В приюте Дуда не обратила особого внимания на внешний вид животных, ей просто хотелось побыстрее привезти их домой и познакомить с детьми.

Первое время Ривер стеснялся и прятался там, где его было не достать. Но вскоре новой хозяйке удалось наладить контакт — и они подружились. Тогда-то Дуда и заметила огромное темное пятно в форме сердца на груди у Ривера.

Со временем женщина обнаружила и другие пятна в форме сердец — на боках, шее, под лапами и на подушечках. Даже нос был сердцевидной формы. Дуда насчитала около семи таких пятен и еще два пятна, которые тоже похожи на сердца, но только с определенных ракурсов.

Женщина и ее дети убеждены: Ривер и его пятна — это знак, который подал им их любимый умерший Лаки.