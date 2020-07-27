«Глянь, они ее охраняют». В Краснодарском крае кошки помогли собаке с поврежденными лапами перейти дорогу

В Краснодарском крае на видеорегистратор сняли двух кошек, которые помогли собаке перейти дорогу. У собаки явно что-то случилось с задними лапами, их приходилось волочить по земле. Кошки шли рядом и присматривали за своим компаньоном. «Глянь, они [собаку] охраняют», — прокомментировал один из пассажиров, сидевших в машине. Животные успешно перешли дорогу и отправились по своим делам.

ШОПОПАЛО