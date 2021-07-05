«Би-би-си» решила обновить логотип. Изменения вряд ли бы кто-то заметил, если бы не цена редизайна (и это нормально)

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Британская телерадиовещательная корпорация («Би-би-си») решила обновить свой логотип — правда без радикальных шагов. Совсем чуть-чуть. В общем, смотрите. На всякий случай: новый логотип сверху.

«Воздержусь от оценок нового логотипа BBC до того, как мы увидим его в действии по телевизору. Ждем позже в этом году»

Да, начертание шрифта выглядит немного по-другому, а расстояние между квадратами, в которые заключены буквы, стало чуть больше. Британский таблоид The Sun утверждает, что на редизайн потратили «десятки тысяч» фунтов налогоплательщиков, которые сильно удивились таким тратам.

«Я бы сделал такое за KitKat»

«То, что BBC потратили „десятки тысяч“ на новый логотип (который выглядит как немного измененный старый) — это супер-смешно»

«Работаю над новым логотипом BBC»

Представитель «Би-би-си» в комментарии The Sun, в свою очередь, заявил, что затраты не были «значительными».

Комментарий Ярослава Максимова, дизайнера «Медузы»

Как я понял, в «Би-би-си» просто стали использовать свой собственный шрифт BBC Reith и в логотипе тоже. В целом, это такое нормальное решение — логотип остался, по сути, таким же, а прибавилось. Более того, эту версию уже использовали раньше, для американского стримингового сервиса BBC Select, и похоже, это особенно никого не возмутило. Кажется не зря считается, что лучший редизайн — самый незаметный (прямо как у «Медузы»).

Действительно, новый логотип «выкатили» еще в феврале! Судя по отсутствию реакции тогда, редизайн и правда удался.

«BBC Select использовал этот логотип с момента запуска в феврале»

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