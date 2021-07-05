«Би-би-си» решила обновить логотип. Изменения вряд ли бы кто-то заметил, если бы не цена редизайна (и это нормально)
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Британская телерадиовещательная корпорация («Би-би-си») решила обновить свой логотип — правда без радикальных шагов. Совсем чуть-чуть. В общем, смотрите. На всякий случай: новый логотип сверху.
Да, начертание шрифта выглядит немного по-другому, а расстояние между квадратами, в которые заключены буквы, стало чуть больше. Британский таблоид The Sun утверждает, что на редизайн потратили «десятки тысяч» фунтов налогоплательщиков, которые сильно удивились таким тратам.
Представитель «Би-би-си» в комментарии The Sun, в свою очередь, заявил, что затраты не были «значительными».
Комментарий Ярослава Максимова, дизайнера «Медузы»
Как я понял, в «Би-би-си» просто стали использовать свой собственный шрифт BBC Reith и в логотипе тоже. В целом, это такое нормальное итерационное решение — логотип остался, по сути, таким же, а консистентности прибавилось. Более того, эту версию уже использовали раньше, для американского стримингового сервиса BBC Select, и похоже, это особенно никого не возмутило. Кажется не зря считается, что лучший редизайн — самый незаметный (прямо как у «Медузы»).
Действительно, новый логотип «выкатили» еще в феврале! Судя по отсутствию реакции тогда, редизайн и правда удался.