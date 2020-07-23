Космические войска США представили свой логотип. И заодно объяснились перед фанатами «Звездного пути»

В январе 2020 года Космические войска США представили свою эмблему — стилизованную на фоне звезд. Фанаты «Звездного пути» тут же заподозрили что-то неладное: логотип Космических войск напомнил им эмблему Звездного флота. Это государственная организация из «Звездного пути», которая организует исследовательские и дипломатические миссии, колонизирует другие планеты и отвечает за оборону территории.

Возмутился даже Джордж Такей, сыгравший в «Звездном пути» офицера по тактике Хикару Сулу.

22 июля Космические войска показали свой официальный логотип — и это тоже дельта, но со звездой в центре. А заодно объяснили, что логотип в форме дельты используется космическими организациями начиная с 1961 года. При этом «Звездный путь» вышел на экраны в 1966-м.

Хотя «Звездный путь» в твитах не упоминался, эти посты сочли ответом всем, кто писал, что эмблему Космических войск скопировали у Звездного флота.

Но что значит этот логотип? Звезда в центре — это Полярная звезда. По задумке, черная область внутри логотипа символизирует «бескрайнюю тьму глубокого космоса», а серебряные контуры вокруг логотипа говорят о защите от противников и угроз из космоса. А две дельты внутри дельты побольше должны напоминать о запуске ракеты.

Помимо логотипа Космические войска представили еще и лозунг — «Semper Supra», что в переводе с латинского значит «Всегда на высоте».