Космические войска США проиграли свою первую битву. Но не с инопланетянами, а с Netflix 

Aaron Epstein / Netflix

Стриминговый сервис Netflix зарегистрировал товарный знак «Космические войска» (сатирический сериал со Стивом Кареллом от создателей «Офиса») раньше самих Космических войск США. На это обратил внимание The Hollywood Reporter.

У Netflix есть право на производство товаров с изображением логотипа сериала. То есть если Пентагон когда-нибудь начнет выпуск мерчендайза с логотипом реальных Космических войск, покупателям будет не так-то просто отличить футболки или любой другой продукт по мотивам сериала Netflix от товаров Пентагона.

Трейлер сериала Netflix

Военные подали заявку на использование товарного знака в США только в марте 2019-го. Значит, в суде стриминговый сервис сможет подтвердить, что был первым, кто зарегистрировал соответствующий торговый знак. По законам США, Netflix даже в случае проигрыша все равно сможет и дальше продавать товары по мотивам шоу, ведь сериал — пародийный.

В Космических войсках говорят, что ничего не знают о возможных конфликтах с Netflix из-за авторских прав. И вообще пожелали удачи с изображением нового вида американских войск.