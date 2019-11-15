Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург обзавелся новым туристическим логотипом — это бирюзовый круг с крупным названием города.

Важное уточнение: логотип стоит семь миллионов рублей. Вот как авторы проекта, агентство SPN Communication, объясняют, что это такое: «бирюзовое северное солнце», символизирующее «веру в гений человека, веру в прорыв и веру в озарение». А шрифтовая композиция логотипа вызывает ассоциации с разводными мостами.

В соцсетях обновленный логотип раскритиковали. Некоторые начали открыто издеваться над работой SPN Communications.

Туристический логотип Санкт-Петербурга задал новый тренд: теперь в этом стиле рисуют символы для других городов России.