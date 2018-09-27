«В любом случае, с днем рождения». «Яндекс» перекрасил логотип в цвета Google в честь 20-летия конкурента
«Яндекс», недавно отметивший 21-летие, поздравил Google с 20-летием — в честь этого компания перекрасила логотип своего поисковика в синий, красный, желтый и зеленый цвета — точно такие же, как у Google.
Если нажать на обновленный логотип «Яндекса», появляется следующее сообщение:
Компания также опубликовала поздравления в своих социальных сетях. Правда, только на русском языке.
Google Поздравляем! 🙂🎉 https://ya.cc/49LWhОпубликовано Яндекс Cреда, 26 сентября 2018 г.
Сам Google в честь дня рождения выложил новый дудл, за которым скрывается мультфильм с котятами, грустным Плутоном и поющими роботами.
В твиттере Google собрал свои лучшие дудлы. Например, приуроченный к фестивалю Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.
20 years ago today, our very first #GoogleDoodle took our homepage on a trip to the Nevada desert for the Burning Man festival. #tbt pic.twitter.com/OPXdczUHXw— Google (@Google) August 30, 2018
Бонус: взгляните на гараж, в котором когда-то располагался первый офис Google.