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«В любом случае, с днем рождения». «Яндекс» перекрасил логотип в цвета Google в честь 20-летия конкурента

Meduza
11:02, 27 сентября 2018

«Яндекс», недавно отметивший 21-летие, поздравил Google с 20-летием — в честь этого компания перекрасила логотип своего поисковика в синий, красный, желтый и зеленый цвета — точно такие же, как у Google.

Если нажать на обновленный логотип «Яндекса», появляется следующее сообщение:

Компания также опубликовала поздравления в своих социальных сетях. Правда, только на русском языке.

Google Поздравляем! 🙂🎉 https://ya.cc/49LWh

Опубликовано Яндекс Cреда, 26 сентября 2018 г.

Сам Google в честь дня рождения выложил новый дудл, за которым скрывается мультфильм с котятами, грустным Плутоном и поющими роботами.

Googleʼs 20th Birthday
googledoodles

В твиттере Google собрал свои лучшие дудлы. Например, приуроченный к фестивалю Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.

Бонус: взгляните на гараж, в котором когда-то располагался первый офис Google.

С днем рождения, Google! 🎉🎉🎉

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