«В любом случае, с днем рождения». «Яндекс» перекрасил логотип в цвета Google в честь 20-летия конкурента

«Яндекс», недавно отметивший , поздравил Google с 20-летием — в честь этого компания перекрасила логотип своего поисковика в синий, красный, желтый и зеленый цвета — точно такие же, как у Google.

Если нажать на обновленный логотип «Яндекса», появляется следующее сообщение:

Компания также опубликовала поздравления в своих социальных сетях. Правда, только на русском языке.

Сам Google в честь дня рождения выложил новый , за которым скрывается мультфильм с котятами, грустным Плутоном и поющими роботами.

Googleʼs 20th Birthday googledoodles

В твиттере Google собрал свои лучшие дудлы. Например, приуроченный к фестивалю Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.

20 years ago today, our very first #GoogleDoodle took our homepage on a trip to the Nevada desert for the Burning Man festival. #tbt pic.twitter.com/OPXdczUHXw — Google (@Google) August 30, 2018

Бонус: взгляните на гараж, в котором когда-то располагался первый офис Google.