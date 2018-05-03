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Компания Google выпустила первый VR-дудл!
В поисковике Google появился первый VR-дудл. Он посвящен французскому режиссеру и артисту Жоржу Мельесу.
Дудл можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств, поддерживающих VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.
В дудле обыгрываются самые известные фильмы Мельеса, в том числе «Путешествие на Луну» 1902 года и «Завоевание полюса» 1912 года.
Жорж Мельес — один из основоположников кинематографа. Он снял несколько сотен короткометражных немых фильмов.