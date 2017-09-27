В поиске Google появилась старая добрая «Змейка»

Корпорация Google отмечает 27 сентября свое 19-летие. В честь этого события в поисковик добавили новое «пасхальное яйцо» — возможность сыграть в «Змейку».

Чтобы игра появилась в выдаче, надо вбить в поисковую строку «змейка» или «snake».

В веб-версии змейка управляется с клавиатуры, а в мобильной — свайпами.

Также в честь 19-летия Google добавил праздничный дудл, который превращается во вращающийся барабан, как в «Поле Чудес». Вместо призов на барабане расставлены разные «пасхальные яйца» поисковика, например, возможность послушать звуки животных или сыграть в игры, спрятанные в дудлы.