шапито
В поиске Google появилась старая добрая «Змейка»
Корпорация Google отмечает 27 сентября свое 19-летие. В честь этого события в поисковик добавили новое «пасхальное яйцо» — возможность сыграть в «Змейку».
Чтобы игра появилась в выдаче, надо вбить в поисковую строку «змейка» или «snake».
В веб-версии змейка управляется с клавиатуры, а в мобильной — свайпами.
Также в честь 19-летия Google добавил праздничный дудл, который превращается во вращающийся барабан, как в «Поле Чудес». Вместо призов на барабане расставлены разные «пасхальные яйца» поисковика, например, возможность послушать звуки животных или сыграть в игры, спрятанные в дудлы.