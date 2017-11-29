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ЦИК представил примитивный логотип выборов президента за 37 миллионов рублей. Теперь все рисуют свои варианты (не хуже!)

Meduza
17:14, 29 ноября 2017

Центризбирком 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».

Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации!

Опубликовано ЦИК России 29 ноября 2017 г.

Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей.

Пользователи соцсетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.

«Медуза» сравнила стоковое изображение и официальный логотип выборов-2018: несмотря на то, что общая форма рисунков совпадает, флаги различаются в пропорциях.

Подписчики сообщества «Лентач» во «ВКонтакте», которым не понравился логотип выборов, предложили свои варианты. Они тоже выглядят консервативно и неоригинально, но не стоят 37 миллионов.

Даня Дмитриев
Артем Субботин
Виталий Беляков
Дмитрий Уткин
Сергей Парфентьев
Никита Антипенко

Дмитрий Щукин
Антон Иванов
Глеб Иванов
Есения Горькая
Елена Мовшина
Лаки Лучано
Агата Вальд
Евгений Подмарев

Кто же выиграл конкурс?

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