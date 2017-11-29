ЦИК представил примитивный логотип выборов президента за 37 миллионов рублей. Теперь все рисуют свои варианты (не хуже!)
Центризбирком 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».
Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации!Опубликовано ЦИК России 29 ноября 2017 г.
Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей.
Пользователи соцсетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.
В гугле за пять минут нашел, с какой картинки неаккуратно перерисовали флаг для логотипа выборов в РФ. pic.twitter.com/qVYZZlWTgO— Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017
Всё намного проще, Костя pic.twitter.com/rrydglf9MR— Artur Kasimov 🇬🇧 (@akterpnd) November 29, 2017
«Медуза» сравнила стоковое изображение и официальный логотип выборов-2018: несмотря на то, что общая форма рисунков совпадает, флаги различаются в пропорциях.
Подписчики сообщества «Лентач» во «ВКонтакте», которым не понравился логотип выборов, предложили свои варианты. Они тоже выглядят консервативно и неоригинально, но не стоят 37 миллионов.