ЦИК представил примитивный логотип выборов президента за 37 миллионов рублей. Теперь все рисуют свои варианты (не хуже!)

Центризбирком 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании».

Представляем вам логотип избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации! Опубликовано ЦИК России 29 ноября 2017 г.

Гендиректор «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей.

Пользователи соцсетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.

В гугле за пять минут нашел, с какой картинки неаккуратно перерисовали флаг для логотипа выборов в РФ. pic.twitter.com/qVYZZlWTgO — Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

Всё намного проще, Костя pic.twitter.com/rrydglf9MR — Artur Kasimov 🇬🇧 (@akterpnd) November 29, 2017

«Медуза» сравнила стоковое изображение и официальный логотип выборов-2018: несмотря на то, что общая форма рисунков совпадает, флаги различаются в пропорциях.

Подписчики сообщества «Лентач» во «ВКонтакте», которым не понравился логотип выборов, предложили свои варианты. Они тоже выглядят консервативно и неоригинально, но не стоят 37 миллионов.