Большая жратва во время всеобщей баланды Группа компаний «ИМА» получает от Москвы сотни миллионов на освещение выборов, проведение соцопросов и фестивалей блинов. Кто они такие?

Группа компаний «ИМА», которая будет по госконтракту заниматься креативным сопровождением президентских выборов, многие годы является одним из самых активных деловых партнеров московского правительства. «ИМА» отвечает за самые разные сферы деятельности — от информационного сопровождения выборов и организации работы муниципальных СМИ до проведения социологических исследований и праздничных мероприятий. На все это компании «ИМА» за последние шесть лет получили более двух миллиардов рублей из госбюджета — зачастую конкурируя в тендерах с аффилированными компаниями. Создал «ИМА» бизнесмен Андрей Гнатюк, хороший знакомый многих московских и федеральных чиновников: у него есть даже совместный охотничий клуб с главой Мосгоризбиркома. Спецкор «Медузы» Таисия Бекбулатова выяснила, как работает «ИМА» и с чем связаны бизнес-успехи компании.

Короли госзаказа

«Они высасывают московские подряды в гигантских количествах, имеют самые жирные, хорошие контракты, — рассказывает бывший сотрудник „Единой России“. — Их услуги стоят очень дорого. Они блестяще умеют себя продавать».

Речь идет о компаниях группы «ИМА», которые не первый десяток лет успешно работают с московским правительством (на их бизнесе не особенно отразилась даже смена мэра города). На московском пиар-рынке их называют «королями госзаказа». Редкий госорган в Москве обошелся без услуг хотя бы одной из них. Фирмы, входящие в холдинг, получают заказы на социологические работы, информационные услуги, консультационное сопровождение органов власти, производство сувениров, организацию мероприятий, помощь в проведении публичных слушаний и многое другое. Среди прочего, именно «ИМА» занимается информированием избирателей на всех крупных выборах в Москве — от кампании в Мосгордуму до президентской, — получая на это десятки миллионов рублей.

Группа «ИМА», сейчас состоящая из десяти компаний, выросла из одноименной общественной организации, учрежденной весной 1989 года агентством печати «Новости» (АПН) и союзом журналистов СССР. Расшифровывалась аббревиатура как «Информационное молодежное агентство» — в нем стали работать журналисты из молодежной редакции АПН. На базе агентства появилось издательство «ИМА-Пресс», которое изначально специализировалось на издании «элитарной литературы» и «предлагало гурманам „большую жратву“ во время всеобщей баланды». «Мы первые издали Бердяева „Философию неравенства“, первые издали „митьков“, много помогали дизайнерам, художникам, одно время „ИМА-пресс“ расшифровывали как „Изящный Московский Андеграунд“», — рассказывал Андрей Гнатюк. Кроме того, именно «ИМА-Пресс» исходно учредило газету «СПИД-инфо». Девиз компании гласил: «Лучше раз напиться свежей крови, чем всю жизнь корпеть над чертежами». Довольно скоро «ИМА» начала работать с государством, реализуя подряды на бюджетные деньги. На счету холдинга множество проектов для госорганов — от дизайна сайта министерства образования РФ до исследования социально-экономической ситуации в московских районах, от проектов для саммита АТЭС до информационного сопровождения масленицы на Васильевском спуске.

«Вареники без границ» — одно из мероприятий, организованных компаниями холдинга «ИМА», в рамках Года Украины в России. Москва, 9 июня 2002 года Олег Булдаков / ТАСС

Сейчас «ИМА-Пресс» — по-прежнему одна из флагманских компаний холдинга, но ее деятельность давно перестала быть сугубо издательской. Согласно данным системы «Контур-Фокус», с 2011 года она выиграла госконтрактов на 1,1 миллиарда рублей, победив в абсолютном большинстве конкурсов, в которых участвовала. Постоянный заказчик «ИМА-Пресс» — управление делами президента России: например, в 2015 году ведомство выделило компании 100 миллионов рублей на подготовку к празднованию 70-летия Победы, — создание интернет-сайта, мобильных приложений и так далее (причем в этом случае конкурс не проводился).

Сама «Группа ИМА» — управляющая компания холдинга — не менее успешна. С 2011 года она участвовала в конкурсах по 23 госзакупкам и за это время не проиграла ни в одном. Всего компания получила госзаказов почти на 440 миллионов рублей, а заказчиками ее были комитет государственных услуг Москвы, Федеральная налоговая служба, Управление делами президента и многие другие. А крупнейшие госконтракты компании достались от Мосгоризбиркома, который не обходил ее своим вниманием ни на одних выборах: с 2011 по 2016 год компания получала деньги на информирование избирателей и производство наружной рекламы, а в 2012-м, после протестных митингов, выиграла двухлетний контракт на «повышение лояльности избирателей к избирательному процессу». «Во всех циклах они получают беспроигрышные контракты», — говорит один из работавших с «ИМА» политтехнологов.

И правда: Мосгоризбирком зачастую отдает контракты компании методом закупки у единственного поставщика, то есть без конкурентов. На конкурсах у «Группы ИМА» есть регулярные спарринг-партнеры. Это фирмы «Третья точка» и «Институт менеджмента и управленческого консультирования» (ИМИУК). Учредителем первой является Евгений Шишанов, который также работает гендиректором компании «Оптима»; гендиректор «Третьей точки» Олег Репин занимает директорскую должность еще и в компании «Действительность». И «Оптима», и «Действительность» принадлежат основателю холдинга «ИМА» Андрею Гнатюку. О том, что рекламное агентство «Третья точка» существует при издательстве «ИМА-Пресс», еще в 1994 году писал «Коммерсант». Учредитель и гендиректор «ИМИУК» — Антон Митичкин, который также выступает исполнительным директором «Фонда развития сотрудничества с Китаем» (входит в холдинг «ИМА»). Впрочем, компания Митичкина не так удачлива, как другие, — с 2014 года она поучаствовала в 23 конкурсах и не выиграла ни одного, уступая то компаниям холдинга, то «Третьей точке».

Издание «Лапшеснималочная» также обращало внимание на то, что компании холдинга часто конкурируют со «Школой новых медиа» — организацией, которой владеет президент «ИМА-Пресс» и давний друг Андрея Гнатюка Владимир Евстафьев. «Компания была конкурентом „ИМА-Консалтинг“ практически во всех закупках услуг на проведение социологических исследований», — отмечалось также в докладе центра «Трансперенси Интернешнл — Россия». Эксперты организации добавляли, что формально тут нет ничего незаконного, потому что российские законы не запрещают впрямую аффилированным лицам конкурировать друг с другом: «Для отмены результатов необходимо доказать, что участники вели себя недобросовестным образом; фактически, нужно доказать сговор, а это крайне сложно».

Похожим образом проходят конкурсы и у других компаний холдинга. Так, еще один постоянный конкурент «ИМА-пресс» на торгах — компания «Лайнер», гендиректор который ранее был гендиректором двух фирм, учрежденных Гнатюком («Лайнер» не выиграл ни одного конкурса, в которых участвовал). В тех же тендерах нередко участвует «Центр развития коммуникационных технологий», гендиректор которого до сентября 2017 года возглавляла компанию «Инка», входящую в холдинг «ИМА» («Центр» выигрывал госконтракты дважды; в остальных случаях контракты доставались «ИМА-Пресс» и «Третьей точке»). Из всех компаний холдинга именно «ИНКА» и «А+Р» получили от государства меньше всего денег (зато все 7,2 миллиона рублей «ИНКА» достались ей без конкурсов).

Одна из крупнейших компаний холдинга наряду с «ИМА-Пресс» — «ИМА-Консалтинг»: 755 миллионов рублей на господрядах за последние шесть лет. Клиенты фирмы — многочисленные департаменты, префектуры и управы районов; именно она занимается выборными проектами, а возглавляет ее бывший чиновник префектуры Южного округа Москвы, политтехнолог Вартан Саркисов.

Сам Саркисов сообщил «Медузе», что его компания «ведет себя на рынке госзакупок в полном соответствии с действующим законодательством». «Об этом никто не пишет, но историю нашего участия в тендерах совсем нельзя назвать безоблачной, мы достаточно часто проигрываем государственные конкурсы, — добавил глава „ИМА-Консалтинг“. — Я считаю это совершенно нормальным. Побеждает тот, кто предлагает лучшие условия». (По данным сервиса «Картотека», в 2016 году «ИМА-Консалтинг» проиграла один конкурс из 60, в которых участвовала; в 2017-м компания выиграла 19 конкурсов из 37.) Глава компании оценивает соотношение ее государственных и коммерческих заказчиков как «примерно 50 на 50».

По словам собеседников «Медузы», близких к мэрии, Саркисов в основном и взаимодействует с московским правительством — в том числе ходит на совещания к вице-мэру и главе аппарата мэрии Анастасии Раковой. Она, утверждают источники «Медузы», считает «ИМА» «лужковской» компанией — но от ее услуг мэрия все же не отказывалась (хотя в последнее время контракты у группы начали активно выигрывать другие фирмы). «Им не нужны „свои“ люди, они деньгами всех заваливают, — говорит бывший высокопоставленный чиновник мэрии, подразумевая, что московское правительство может „купить“ себе лояльность. — Зачем им кто-то другой, если можно этого материть?»

«Из „Имы“ к [Раковой] многие ходят, не только Саркисов. Ходят толпой, по ролям выступают, такая американская система презентаций, — рассказывает другой собеседник, близкий к мэрии. — У них узнаваемые однотипно сделанные синенькие презенташки, их шаблон сразу видно — о, вот это делали эти ребята. Несколько раз слышал ее реакцию: это все хорошо, а что по делу?.. Периодически впадала в бешенство — не того ждала, она человек конкретный». По мнению собеседника «Медузы», «ИМА» неплохо готовит рекомендации по продвижению какого-либо «продукта», но «аналитика — это вообще не их, и когда от них требуют и то, и другое, их сбоит». «Разница между техническим заданием и реальной работой огромная», — добавляет источник в одной из московских госструктур, заказывавшей у компании полиграфические и другие работы.

Компании «ИМА» занимаются всем спектром консультационных, социологических и организационных услуг: антикризисным пиаром, исследованиями и аналитикой, политическим консультированием, дизайном и проведением тренингов. На их счету и организация редакции для районных сетевых газет, и фестиваль славянского искусства «Русское поле», и опросы с фокус-группами, и проведение масленичного фестиваля «Блин-бол» в Сокольниках для «повышения толерантности в среде футбольных болельщиков».

«О фирме идут плохие разговоры, я даже из резюме убрал их упоминание, потому что это никаких бонусов не добавит. Считают распильщиками и непрофессионалами. О первом я могу только догадываться, а второе чистая правда, — резко высказывается о компании ее бывший сотрудник. — Создают видимость работы. Качество не очень оценивается, оценивается беготня. Главное — получить заказ и как-то его отработать. Неважно — качественно, некачественно. Заказчики, как правило, не могут толком проверить. Рисуют цифры по социологическим исследованиям. Якобы опрашивают людей».

Фестиваль актуального искусства «Арт-Веретьево» в принадлежащей Андрею Гнатюку усадьбе Веретьево, 3 августа 2008 года Владимир Машатин / PhotoXPress

Собеседник «Медузы» признается, что и сам сочинял «фейковые цитаты» для заказанных опросов: «На одной странице я писал позитивные отзывы, на другой — негативные. Типа — троллейбусы нравятся, удобно, но ждать долго». По его словам, компания также занималась тем, что тренировала «подготовленных» участников публичных слушаний, которые в Москве часто проходят с конфликтами.

Гендиректор «ИМА-Консалтинг» Саркисов заявил «Медузе», что не будет комментировать обвинения людей, которые «по какими-то причинам не подошли» компании. «Пусть [их слова] остаются на их совести», — сказал он (на то, что компания не выполняет работы по госконтрактам, раньше жаловались и муниципальные депутаты).

Саркисов уверен: количество заказов у его компании обусловлено исключительно качеством услуг — тем, что «ИМА-Консалтинг» «создает востребованный продукт необходимого клиенту качества в поставленные сроки». «Конечно, важна и репутация. Мы ведь никогда не рекламируем агентство на рынке, — продолжает Саркисов. — Наша реклама — это результат нашей работы». «Работая на клиентов и помогая им, получаешь постоянных клиентов. За 18 лет (столько существует „ИМА-консалтинг“ — прим. „Медузы“) таких накопилось немало, — соглашается с главой „ИМА-Консалтинг“ политтехнолог Андрей Колядин. — Они и помогают выжить. Очень профессиональная команда. То, что они не погибли в эти непростые для PR и GR годы, заслуживает всяческого уважения». «Они хорошие переговорщики. Ты можешь быть плохим технологом, пиарщиком, но ты умеешь добывать заказы — это гораздо важнее. Это как раз тот случай», — уверен бывший работник холдинга.

Очень дружелюбный человек

Главное лицо «ИМА» — создатель холдинга бизнесмен Андрей Гнатюк, долгожитель политического рынка России, за десятилетия работы обзаведшийся связями со множеством чиновников и бизнесменов. По утверждению нескольких собеседников «Медузы», Гнатюка связывают давние хорошие отношения с первым заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым, курирующим в АП средства массовой информации. Один из источников «Медузы» сравнил Громова по весу с «архангелом» среди возможных покровителей. «Человеком Громова» считается вице-мэр Москвы Александр Горбенко, отвечающий за информационную политику. Гнатюк давно знает Горбенко и находится с ним в приятельских отношениях, — а «ИМА-Консалтинг», среди прочего, выигрывает многомиллионные госконтракты на содержание изданий московской власти.

Вместе с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, который возглавляет комиссию с 1994 года, его сыном Анатолием и несколькими другими людьми Гнатюк, по данным «Контур-Фокус», учредил общественную организацию «Клуб охотников и рыболовов „Станищевское“» (основатель группы «ИМА» вообще большой любитель охоты). В том же клубе, судя по данным сервиса «Картотека», состоит и руководитель комиссии по градостроительству Мосгордумы Сергей Зверев, ранее возглавлявший департамент территориальных органов исполнительной власти (ДТОИВ), который часто взаимодействует с компаниями холдинга Гнатюка. Кроме того, в одной из компаний холдинга — «Имвестмент» — одним из учредителей является Наталия Анатольевна Горбунова, имя которой полностью совпадает с именем жены председателя Мосизбиркома Валентина Горбунова. Последний на вопросы «Медузы» не ответил.

Андрей Гнатюк (слева), корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников и вице-премьер РФ Ольга Голодец на фестивале «Черешневый лес» в Москве, 17 апреля 2015 года Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Этими людьми список знакомств Гнатюка не исчерпывается. По словам собеседников «Медузы», основатель «ИМА» находится в давних хороших отношениях с вице-мэром Москвы Леонидом Печатниковым, главой Роспечати Михаилом Сеславинским и его заместителем Владимиром Григорьевым, с пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева Натальей Тимаковой и ее супругом Александром Будбергом, с бывшим управделами президента, помощником Владимира Путина Владимиром Кожиным, бывшим полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Ильей Клебановым, главой РСПП Александром Шохиным, владельцем Bosco Михаилом Куснировичем — и многими другими. Основатель «ИМА» — завсегдатай светских мероприятий, хотя, по словам его знакомых, сейчас большую часть времени он проводит за границей.

«Гнатюк пользуется связями, чтобы держать этот большой, дорогой бизнес», — объясняет один из бывших заказчиков компании. Есть у основателя «ИМА» и другие компании — например, гостиницы: предпринимателю принадлежит в том числе арт-усадьба «Веретьево» на севере Московской области. Гнатюк купил бывший советский пионерский лагерь, где отдыхал в детстве, и превратил его в частную зону отдыха — в частности, устраивал там закрытые светские рауты, капустники и выставки. По рассказу его знакомого, в «Веретьево» отдыхала и «элита, включая министров», — так нарабатывался «золотой фонд» связей «Имы». В приемной Андрея Гнатюка «Медузе» сообщили, что он никогда не дает комментарии СМИ.

Наследие девяностых и нулевых

Участники рынка сходятся в том, что именно личность Гнатюка, его опыт и связи являются залогом успеха его компаний. Он успешно проводил кампании для руководства страны — «ИМА-Консалтинг» работала, например, на парламентских выборах в 2007 году, когда список «Единой России» возглавлял Владимир Путин, и на президентских выборах Дмитрия Медведева 2008-го; вскоре после них Гнатюка наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Холдинг «ИМА» часто совмещает работу по информированию избирателей, на которую получает деньги от государства, и непосредственно ведение избирательных кампаний для власти. Например, в 2013 году «ИМА» выполняла госзаказ на информационную кампанию в преддверии выборов мэра и одновременно занималась избирательной кампанией Сергея Собянина, которая закончилась для него не очень успешно — мэр едва не попал во второй тур с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Кроме того, московское правительство часто заказывает в предвыборное время различные закрытые исследования — в такие госконтракты часто «вшиты» будущие зарплаты политтехнологов на выборах. Например, движение в защиту прав избирателей «Голос» отмечало, что «ИМА-консалтинг» только за 2016 год «получила от различных московских властных структур более 60 госконтрактов на информационное сопровождение их деятельности и проведение исследований на общую сумму 110,4 миллиона рублей». «Фактически получается, что на бюджетные средства проводятся некие закрытые социологические исследования, результатами которых пользуются сами администрации, а также, предположительно, связанные с ними кандидаты», — указывала организация в обращении в администрацию президента и Генпрокуратуру.

При этом гендиректор «ИМА-Консалтинг» Вартан Саркисов регулярно выступает как независимый эксперт по выборам, заявляя, в частности, что «миф об использовании административного ресурса в Москве умер». В 2011 году двойственность работы компании привела к тому, что наружная реклама Мосгоризбиркома (с призывом голосовать) и «Единой России» (с агитацией за партию) оказалась схожей до степени смешения. В «ИМА» и ЦИКе объясняли, что Мосгоризбирком не покупал у компании эксклюзивные права на фон, а значит, «Единая Россия» была в своем праве, используя такие же изображения.

Почти идентичные биллборды «Единой России» и Мосгоризбиркома в Москве, 8 ноября 2011 года Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

«Они позиционируют себя как спецы по наружке, — говорит один из представителей „Единой России“. — Но на рынке никто про них не думает хорошо. [Выборные подряды „ИМА“] — это наследие политики нулевых, когда власть забрала себе всю поляну и особо ничего не надо было делать. Напечатать АПМ (агитационно-пропагандистские материалы — прим. „Медузы“), глупые лозунги, создать видимость избирательной кампании — и все. Но если предстоит битва, и нужно действительно бороться, то я бы не стал с ними связываться».

Группа регулярно получает заказы на ведение кампаний разного уровня в регионах. «ИМА», в частности, вела на выборы губернатора Тульской области Алексея Дюмина (бывшего охранника Владимира Путина) и участвовала в кампании губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. «Их козырь — это организация встреч, поездки по районам. Будь их воля, они бы Миронова каждую неделю по два раза заставляли ездить. Но он не любит общаться, боится аудитории и вообще не очень хочет работать», — рассказывает работавший в Ярославле политтехнолог.

На выборах в Госдуму 2016 года в Москве компания занималась, как утверждает бывший сотрудник «ИМА-Консалтинг», тремя кандидатами от «Единой России» — Анатолием Выборным, Любовью Духаниной и Еленой Паниной, причем не все они, по его словам, остались довольны — Панина даже разогнала свой первый штаб (все трое кандидатов в итоге выиграли выборы). Кроме того, по словам собеседников, работавших с холдингом, его постоянным заказчиком является «Лукойл», причем компания заказывает не только выборные проекты (нефтяная корпорация периодически финансирует некоторых кандидатов в депутаты и мэры в регионах).

«В Тульской области „ИМА“ делала кампанию под ключ. То есть Дюмина 2 февраля назначили исполняющим обязанности, буквально через две недели первые люди, в том числе я, заехали на кампанию и работали там до сентября („ИМА“, в частности, формировала избирательный штаб и вела агитацию — прим. „Медузы“), — рассказывает политтехнолог Илья Паймушкин, отвечавший за выезды врио губернатора в районы. — [Гендиректор „ИМА-Консалтинг“] Вартан Эрнестович [Саркисов] еженедельно приезжал, во все вникал, у нас каждую неделю была планерка, ставились задачи. Отсматривал ролики, корректировал — это пойдет, это не пойдет. Он очень работоспособный, уравновешенный и сдержанный человек. Гнатюк тоже несколько раз приезжал. Он мозг, конечно».

«Саркисов следит вплотную, приезжает каждую неделю, проверяет, — подтверждает другой политтехнолог, работавший в Ярославской области. — Он пытается угождать заказчику, это главный принцип его работы. Угадать настроение и подстроиться. Хотя обычно политтехнологи, наоборот, имеют собственное видение и стараются убеждать заказчиков — те часто бывают не в теме и могут все испортить».

Паймушкин вспоминает о своем сотрудничестве с компанией Гнатюка так: «[Сначала я] товарищу позвонил в АП. Он говорит: Илья, фирма серьезная, не переживай. Мне понравилось. Коллектив подобрали хороший, все решения обсуждались, любой креатив приветствовался. Зарплата чуть выше средней». При этом, по его словам, в «ИМА» была «здравая экономия». «Меня поначалу возмущала жесткость, что нельзя уезжать на выходных никуда из региона. Один раз я психанул и уехал на дачу под Тверь. И меня за два дня оштрафовали на 20 тысяч. Потом я понял, что это нормально, раз хулиганишь, — рассказывает Паймушкин, посмеиваясь. — А за неделю до выборов в Тульскую область приехал президент, и после этого выездов больше не было, и мне сказали: ты неделю лишнюю не нужен. Я потерял в деньгах, но заказчика я понимаю».

Паймушкин говорит, что, по его сведениям, в «ИМА» «никогда в плане денег ущемления не было». При этом на политтехнологическом рынке у компании не самая лучшая репутация — в частности, про «ИМА» говорят, что до непосредственных исполнителей от их подрядов доходят копейки. «Компания получает контракт, а работу последние лет десять выполняют субподрядчики», — рассказывает один из участников рынка (субподряд часто встречается на выборах — крупные организации чаще всего отдают проекты сторонним технологам, оставляя себе процент). Технологи рассказывают, что зачастую этих субподрядчиков «ИМА» набирает на сервисах вроде Headhunter — это нетипично для сферы выборов, где стараются нанимать людей по знакомству.

«В последнее время они берут всех, кто готов работать на тех условиях, которые они выкатывают. Садится девочка в офисе, заходит в профильную группу политтехнологов в фейсбуке и начинает обзванивать всех, у кого в резюме есть хоть одна кампания, надеясь, что из 50 человек хоть один ее не пошлет, — рассказывает один из работавших с „ИМА“ технологов. — Соглашаются очень голодные и, чаще всего, неопытные». «Платят гораздо ниже рынка, они этим славятся, — говорит бывший работник холдинга. — У них любимая ставка — 60 тысяч [рублей]. Стандартная выборная ставка — это 150. Люди работают короткий выборный период, чтобы потом прожить на эти деньги какое-то время, а тут получается, что ты работаешь за обычные офисные деньги». С этим собеседник связывает «большую текучку кадров» в холдинге.

Саркисов утверждает, что примерно четверть сотрудников «ИМА-Консалтинг» (их около 100) работают в компании от пяти до десяти лет. Большинство сотрудников — «высокопрофессиональные, эффективные менеджеры», но, говорит он, бывают и те, кто не справляется с нагрузками или работает недостаточно качественно. «Работать в агентстве очень непросто, нагрузки и интенсивность нашего труда часто бывают запредельными, — объясняет глава компании. — Ты можешь утром приехать на работу, не подозревая, что к вечеру окажешься в другом городе, потому что этого требует проект. И, конечно, не все выдерживают такой ритм».

«С Гнатюком у меня был методологический спор в конце 1990-х. Он говорил, что выборы — это конвейер. Я говорил, что творчество, — вспоминает политконсультант Константин Калачев. — В жестких конкурентных кампаниях я [„ИМА“] не видел. Они удобно устроились в Москве при Лужкове, когда результат определяли отнюдь не усилия политтехнологов. Хотя ничего плохого о них сказать не могу — да, дорого, но кто-то хочет подороже. Хозяин — барин».