В ЦИК назвали победителя конкурса на создание концепции информационной поддержки выборов 2018 года

Конкурс Центризбиркома РФ на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности ведомства на президентских выборах 2018 года выиграла компания «ИМА-консалтинг», сообщает РБК со ссылкой на двух членов ЦИК и главы компании Вартана Саркисова.

По словам Саркисова, компания, помимо непосредственного информирования о выборах, планирует создать так называемую креативную концепцию выборов, в том числе логотип, фирменный стиль и линейку сувенирной продукции.

«ИМА-Консалтинг» попросила за реализацию проекта около 35 миллионов рублей, сообщает РБК. В конкурсе участвовали еще шесть компаний — «Михайлов и партнеры», iMars, «Полилог», «Стратегические коммуникации», АГТ и «Р.И.М. Портер Новелли». Деталей об их предложениях в публикации нет.

Ранее РБК писал в связи с проведением конкурса, что цифровой поддержкой выборов может заняться Mail.Ru Group. Саркисов заявил, что отдельную digital-стратегию «ИМА-Консалтинг» разрабатывать не планирует. «Про Mail.Ru Group сказать ничего не могу», — сказал он.