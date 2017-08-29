В ЦИК назвали победителя конкурса на создание концепции информационной поддержки выборов 2018 года
Конкурс Центризбиркома РФ на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности ведомства на президентских выборах 2018 года выиграла компания «ИМА-консалтинг», сообщает РБК со ссылкой на двух членов ЦИК и главы компании Вартана Саркисова.
По словам Саркисова, компания, помимо непосредственного информирования о выборах, планирует создать так называемую креативную концепцию выборов, в том числе логотип, фирменный стиль и линейку сувенирной продукции.
«ИМА-Консалтинг» попросила за реализацию проекта около 35 миллионов рублей, сообщает РБК. В конкурсе участвовали еще шесть компаний — «Михайлов и партнеры», iMars, «Полилог», «Стратегические коммуникации», АГТ и «Р.И.М. Портер Новелли». Деталей об их предложениях в публикации нет.
Ранее РБК писал в связи с проведением конкурса, что цифровой поддержкой выборов может заняться Mail.Ru Group. Саркисов заявил, что отдельную digital-стратегию «ИМА-Консалтинг» разрабатывать не планирует. «Про Mail.Ru Group сказать ничего не могу», — сказал он.
Президентом группы является политтехнолог Андрей Гнатюк, который в 2008 году после выборов в Госдуму и выборов президента получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Компания занимается в том числе PR-сопровождением, аналитикой, тренингами и GR (связи с органами государственной власти). <…> Всего группа и аффилированные с ней компании получили около 400 госконтрактов на сумму 2,5 млрд руб. за последние шесть лет.