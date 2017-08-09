РБК: Mail.ru Group может заняться привлечением пользователей интернета на выборы 2018 года

Компания Mail.ru Group может заняться привлечением россиян на выборы 2018 года по заказу ЦИК и администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к этим ведомствам.

Собеседники издания назвали Mail.ru Group главным претендентом на подготовку и реализацию «digital-стратегии президентских выборов», задача которой — «привлечение избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему».

РБК отмечает, что на создание информационной концепции работы ЦИК, частью которой будет цифровая стратегия, объявлен конкурс, который завершится 10 августа.

Mail.ru Group, как следует из публикации, один из претендентов на эту работу. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, созданием и реализацией стратегии могут заняться и другие компании, в том числе Rambler & Co.