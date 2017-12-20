Шахматная федерация представила логотип Чемпионата мира. Его разработали москвичи, и он похож на позу из «Камасутры»

Международная шахматная федерация 19 декабря представила логотип Чемпионата мира по шахматам, который пройдет осенью 2018 года в Лондоне. И у гроссмейстеров возникло много вопросов.

На черно-белом логотипе изображены два человека, которые держат шахматную доску. При этом их ноги и руки переплетены.

Спортсмены шутят, что такое изображение больше подойдет для рекламы препарата «Виагра». Другие отмечают, что новый логотип похож на изображение из «Камасутры» — древнеиндийского трактата о сексе. Шахматистка Сьюзен Полгар считает, что логотип нельзя показывать детям.

Official logos released for the 2018 World Chess Championships. No, this is not a joke. #ChessIsSexy #YouHadOneJob https://t.co/OuOaCdMqhF pic.twitter.com/vTXH5Oc2Jd — David Smerdon (@dsmerdon) December 19, 2017

Как рассказали представители Международной шахматной федерации, логотип разработало московское дизайн-бюро «Щука». «[Логотип] спорный и модный, как город-хозяин», — заявили в федерации. Помимо логотипа бюро показало дизайн афиш и печатной продукции — с руками, лезущими из шахматной доски. Также бюро «Щука» работало над логотипом Чемпионата мира 2016 года.

Дополнение. Помимо прочего на иллюстрации неправильно изображена шахматная доска. На логотипе ее размер — 6×6, а должен быть 8×8.