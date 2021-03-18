Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарине Калачьян Григорий / ТАСС

Дизайнер Константин Коновалов обратил внимание на логотип Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина, находящегося на родине космонавта — в городе Гагарин, который до 1968 года назывался Гжатск (Смоленская область). На логотипе видны церковные купола, что у многих вызвало недоумение.

Откуда там взялись купола?

В фейсбуке представители музея объяснили, что до 2013 года несколько экспозиций музея были размещены в церковных помещениях.

Кроме того, музей, не просто так называется объединенным. Это комплекс, в который помимо мемориального музея Юрия Гагарина, детского музея «Игры Юрия Гагарина» и музея первого полета в космос входят еще и интерактивная композиция «Изба-чайная» (это деревенская изба с элементами крестьянского быта, в которой можно попробовать гжатские булочки) и историко-художественный музей, посвященный истории города, в том числе основанию Гжатской пристани.

Этот самый историко-художественный музей находился в церковных помещениях, пока не переехал на другой адрес. Тем не менее эту часть истории объединенного музея Ю.А. Гагарина отразили в логотипе, который, как выяснилось, совсем не новый.