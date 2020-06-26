Студия Лебедева рисовала странные логотипы за 100 тысяч рублей В студии говорят, что их делала нейросеть, которую выдавали за живого человека (мы в этом сильно сомневаемся)

Дизайн-студия Артемия Лебедева заявила, что создала «искусственный дизайнерский интеллект» и больше года выдавала его за реального человека. За это время нейросеть якобы разработала больше 20 логотипов для разных заказчиков. Никто из них не знал, что заказ выполнила машина.

По утверждениям дизайн-студии, проект был секретным, над ним работала отдельная команда. Для конспирации искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника. Ему дали имя Николай Иронов, сгенерировали его фото на основе снимков всех сотрудников студии и создали страницу с портфолио. Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, объяснила студия Лебедева.

Видео с «Николаем Ироновым» artlebedevstudio

В портфолио «Николая Иронова» размещены 17 работ. Согласно этому портфолио, искусственный интеллект сделал в том числе логотип для ютьюб-канала блогера Юрия Хованского и первую версию логотипа для ютьюб-шоу «Пора валить» блогера Руслана Усачева (тот остался недоволен).

А вот другие логотипы «Николая Иронова»:

Все логотипы «Николая Иронова» разработаны в рамках программы студии Лебедева «Экспресс-дизайн». По ее условиям, заказчик платит 100 тысяч рублей и получает результат, который студия с ним не обсуждает и никак не дорабатывает.

«Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого, он открывает такие приемы, которые никогда не придумал бы ни один человек», — утверждает студия Лебедева. И добавляет, что «благодаря уникальному стилю» многие логотипы «Иронова» обсуждали в соцсетях и в СМИ.

«Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов», — заявили в студии Лебедева.

Некоторые усомнились, что дизайн действительно разрабатывала нейросеть и предположили, что это обычный троллинг (мы тоже так думаем). А другие просто принялись шутить над тем, для чего еще мог пригодиться искусственный интеллект.