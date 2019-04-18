Студия Лебедева показала талисманы «Команды России». Это двуногий кот и медведь-неваляшка

Дизайн-студия Артемия Лебедева представила талисманы спортивного проекта «Команда России». Это инициатива Олимпийского комитета России, цель которой — объединить болельщиков и игроков национальной сборной.

Маскота два — медведь-неваляшка (скрещенный с матрешкой!) и двуногий кот (он же рысь, манул и снежный леопард!) в форме шапки-ушанки. Вот как они выглядят:

На сайте студии Лебедева можно повалять медведя с помощью курсора и примерить кота-ушанку (в фейсбуке уже доступна соответствующая «маска» для фотографий).

Имена талисманов выберут в течение двух недель: пользователи соцсетей уже сейчас могут писать свои варианты в комментариях в инстаграме «Команды России». Кота уже предложили назвать Ушаном, а медведя — Русичем.

Арт-директором проекта выступил дизайнер Егор Жгун, известный по роликам «Еще 6 лет Путина» и «Рубль и Баррель, история любви».