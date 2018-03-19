Еще шесть лет: Егор Жгун выпустил продолжение легендарной летописи правления Путина

Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик «Еще 6 лет Путина», нарисованный в стиле «Симпсонов». За 2,5 минуты Жгун изобразил главные российские и мировые события, произошедшие с 2012 по 2018 годы.

Еще 6 лет Путина | 6 More Years of Putin egor zhgun

В видео Жгуна можно увидеть отсылки к событиям на Украине и в Сирии, к присоединению Крыма, к выборам президента США и предполагаемому вмешательству в них российских хакеров, выборам мэра Москвы, где Алексей Навальный занял второе место, и другим событиям. На столе у Путина стоит «бешеный принтер» — так называли Госдуму в период принятия наиболее спорных законов.

Это уже второе видео Жгуна с обзором правления Путина. В 2012 году он выпустил ролик о первых 12 годах нахождения политика у власти. То видео набрало шесть миллионов просмотров.